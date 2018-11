AUF EUCH - WIR FEIERN DIE MÄNNER: Das Talk-Spezial morgen auf sixx

01.11.18

Ohne Männer wäre es einfacher? Aber auch langweiliger! Mit dem Talk AUF EUCH! WIR FEIERN DIE MÄNNER stimmt sixx am Freitagabend, den 2. November 2018, um 22:25 Uhr auf den offiziellen Weltmännertag am Samstag ein. Frei nach dem Motto „flirty und dirty“ teilen Janin Ullmann, Paula Lambert, Marlene Lufen und Sarah Mangione (im Bild v.l.n.r.) ihre ganz persönlichen Erfahrungen in einer intimen Talk-Runde.



Die vier prominenten Frauen lassen sich an diesem Abend in die Karten schauen und reden ganz offen über die zweitschönste Sache der Welt: Männer! Konsequent aus Frauensicht, kritisch, selbstbewusst aber natürlich auch gönnend. Das starke Geschlecht gibt intime Geheimnisse, emotionale Erlebnisse und lustige Anekdoten preis. Das ist Erkenntnisgewinn durch Erfahrungsaustausch. Meinungsstark positionieren sich die vier Ladies und vertreten den Blickwinkel der Generation Youtube und Instagram.



Inspiriert werden Sie auch durch Männer und Frauen aus ganz Deutschland, die in Videoeinspielern von ihren persönlichsten Erfahrungen berichten. Offen und emotional wie nie sprechen die Moderatorinnen über Themen wie Schönheit, Liebe, Sex und Beziehung, Freundschaft und Karriere. Der persönliche Rahmen dieses Talks ermöglicht Raum für Geständnisse, Vorlieben oder Begebenheiten, die wir von den sixx-Gesichtern so erstmalig zu hören bekommen! Zwischen Drinks und Häppchen wird aber nicht nur beigepflichtet: Dieses Damenkränzchen gerät auch ins Diskutieren. Schließlich geht es hier um Männer und da scheiden sich die Geister! Zudem sitzen hier unterschiedliche Generationen und Lebensmodelle beisammen. Das bietet Potential für unterhaltsame Reibereien.



Unterm Strich steht: So sehr die Männer die Frauen auch manchmal auf die Palme bringen, mit ihren Gefühlen hinterm Berg halten oder per WhatsApp einen Schlussstrich ziehen – Aller Kritik zum Trotz, feiern die Frauen an diesem Abend das andere Geschlecht! Ein Mädelsabend bei dem man gerne Mäuschen spielt. Große Dinge werden gelassen ausgesprochen und ernste Themen nicht ausgespart!



AUF EUCH! – WIR FEIERN DIE MÄNNER ist eine Produktion der B.vision Media GmbH. Produzentin ist Carina Teutenberg, Executive Producer: Frank Kutter, Producer: Claire Wilisch, Produktionsleitung: Steffi Schulze, Redaktion sixx: Susanne Stipp, Ulrike Krey.

