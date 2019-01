NEU bei STUDIO GONG und frisch auf Sendung - Radio 90.vier

Seit dem 4. Januar 2019 on Air auf UKW 90,4 MHz – Radio 90.vier startet mit viel Musik, Informationen und Trends aus der Region für die Region. Pünktlich um 12:00 Uhr ging der Lokalsender aus dem neuen Studio am Ganderkeseer Flugplatz feierlich mit Lokalprominenzen aus Politik und Wirtschaft live. Empfangen werden kann Radio 90.vier im Oldenburger Land, Ganderkesee, Hude, Delmenhorst, Teilen Bremens und in den Gebieten der Landkreise Diepholz und Wesermarsch. Außerdem kann das Programm rund um die Uhr über den Online-Livestream sowie über die Radio 90.vier-App für Android und Apple-Geräte gehört werden. Mit dem Slogan „Das Wichtigste passiert da, wo du lebst“ wirbt der Sender und bietet Berichte über alles, was im Sendegebiet passiert. Dazu gehören Nachrichten aus aller Welt mit einem hohen Anteil an Lokalnachrichten sowie allgemeine Unterhaltung, Verkehrsfunk und dem neusten Klatsch und Tratsch aus der Nachbarschaft. Musikalisch fokussiert sich Radio 90.vier auf die Klassiker der 70er, 80er und 90er-Jahre bis hin zu den aktuellsten Hits. Prominente Aushängeschilder auf der Moderatoren-Bank Für gute Stimmung und dem besonderen Flair sorgt Ex-Touché-Bandmitglied Martin Scholz sowie der erfahrene Ralf Hohn als Programmdirektor, Musikchef und Moderator. Außerdem sind noch fünf weitere Moderatoren dabei und berichten über vielfältige Themen wie Kino, Konzerte, Regionalsport, Technik und Partys. Andreas Lang, Marketingleiter der STUDIO GONG freut sich Radio 90.vier im Vermarktungsportfolio begrüßen zu dürfen: „Niedersachsen erhält durch das neue Lokalradio ein weiteres Gesicht in der Radiolandschaft und bietet den Hörern zwischen Bremen und Oldenburg herum ein abwechslungsreiches Programm. Für Werbetreibende besteht jetzt die Möglichkeit über die Werbeplatzbuchung bei Radio 90.vier gezielt potentielle Kunden in der Hörerschaft entlang der Weser zu erreichen“. Radio 90.vier ist bei STUDIO GONG in der klassischen Einzelbelegung und als Online Audio Angebot buchbar.

STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KG

Die STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KG wurde im Jahr 1983 als Tochter des Gong-Verlags (Sebaldusgruppe) gegründet. Durch die Teilnahme an Kabelpilotprojekten leistete STUDIO GONG wesentliche Pionierarbeit für die Entwicklung privater elektronischer Medien in der Bundesrepublik. Seit der Veräußerung durch den Gong-Verlag im Jahr 1999 agieren wir eigenständig als Teil eines bayerischen Konsortiums am Markt. Unter der Leitung des Journalisten und Volkswirts Philipp von Martius ist STUDIO GONG heute erfolgreich in den zwei Geschäftsbereichen Beteiligungen und Vermarktung tätig. In der Vermarktung tritt STUDIO GONG als nationaler Vermarkter besonders von Hörfunkangeboten auf und bietet einen umfassenden Media-Service an. Als landesweiter Vermarkter von Hörfunkangeboten (BAYERN FUNKPAKETE, Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Hit-Kombi, Sachsen Funkpaket und HITRADIO RTL SACHSEN) gehört STUDIO GONG zu den führenden Hörfunkvermarktern in Deutschland. Zurzeit führt STUDIO GONG national 18 Kombis und über 100 Einzelsender im Portfolio. In Bayern sind 65 Sender in FUNKPAKETEN kombiniert. Die neuen Bundesländer sind bei STUDIO GONG mit 11 Stationen vertreten. In Schleswig-Holstein ist STUDIO GONG mit 2 Sender, in Baden-Württemberg ist mit 9 Sendern, in Rheinland-Pfalz mit 11 Sendern und im Saarland mit 3 Radiostationen vor Ort, sowie mit diversen Lokalsendern in den Bundesländern Hessen, Niedersachsen und Berlin-Brandenburg.