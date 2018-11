Studierende Fotokünstler gesucht

23.11.18

Das Studierendenwerk Freiburg nimmt zum vierten Mal am Fotowettbewerb für Studierende teil, der vom Deutschen Studentenwerk „DSW“ in Kooperation mit dem französischen Dachverband „Cnous“ organisiert wird.



Der Wettbewerb möchte den internationalen Kulturaustausch stärken und Studierende zur kreativen Auseinandersetzung über die Landesgrenzen hinaus anregen. Auch die Studierenden aus Freiburg und der Region können bis zum 28. Februar 2019 ihr Foto einreichen. Nach den Themen „Tandem“, „Kontakt“ und „Offenheit“, lautet das Motto 2019 „Engagement“.



Nach einer internen Vorauswahl werden die Einsendungen aus Deutschland und Frankreich gesammelt einer binationalen Jury vorgelegt, die Mitte April 2019 die Gewinner/innen des Wettbewerbs wählt. Verliehen werden der erste Preis (1.000 Euro), der zweite Preis (500 Euro) und eine besondere Auszeichnung.



Die besten 25 Fotos des Wettbewerbs werden im Rahmen einer Wanderausstellung in den teilnehmenden Studierendenwerken und den französischen Cnous gezeigt.



Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer können ihre Fotos per E-Mail bis 28. Februar 2019 beim Studierendenwerk Freiburg einreichen.



Weitere Informationen: https://www.swfr.de/veranstaltungen/kultur/fotowettbewerb/

