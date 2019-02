Sicherheit geht vor: Studieninstitut für Kommunikation bietet wieder neues Sicherheitsprogramm an - auch als Inhouse buchbar

28.02.19

Experten auf der Deutschen Sicherheitskonferenz waren sich einig: Ohne entsprechende Schulungen sei es nahezu unmöglich, alle aktuellen Verantwortungen und Pflichten bei Veranstaltungen im Blick zu haben und entsprechend zu handeln.



Das Studieninstitut für Kommunikation bietet diesbezüglich ein breites Sicherheitsprogramm an. In den folgenden Kursen erhalten Teilnehmer aktuelles Wissen, um Events sicher zu planen, durchzuführen oder zu begleiten. Die Kurse richten sich an Einsteiger und Fortgeschrittene, die im Veranstaltungsbereich oder in Marketing-, Event- und Kommunikationsabteilungen von Unternehmen tätig sind, an aufsichtführende Mitarbeiter/innen von Eventdienstleistern sowie an Betreiber, Eventmanager/innen, technische Mitarbeiter/innern von öffentlichen Einrichtungen, Hotels, Diskotheken, Eventlocations, Theatern und Freilichtbühnen, Kulturämtern und Vereinen, Schulverwaltungen. Alle Sicherheits-Seminare können auch vor Ort durchgeführt werden.



Im Seminar „Sicherheitskonzepte für Veranstaltungen“ lernen Teilnehmer was bei der Erstellung eines Sicherheitskonzeptes beachtet werden muss. Mit welchen Themen und Inhalten muss sich der Konzeptersteller auseinandersetzen? Das Seminar richtet sich an Eventmanager, Veranstaltungsleiter, Betreiber, Behörden, Sicherheitsdienstleister und Rettungskräfte.



Wann & Wo: 21.-22. März 2019 in Düsseldorf // 28.-29. November 2019 in Düsseldorf



Mehr Informationen unter www.studieninstitut.de/veranstaltungssicherheit



Im Seminar „Zertifizierte unterwiesene Person“ (Veranstaltungsleitung) lernen die Teilnehmer, wie sie in Zusammenarbeit mit einem Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik Events sicher planen und durchführen sowie präventiv Sicherheitsmängel erkennen können. Die Anforderungen des Gesetzgebers und Vorschriften zu wichtigen Gefahrenquellen zählen ebenso zu den Inhalten wie Beispiele aus der Praxis und Anleitungen zur Bewertung von Risiken und Gefahren.



Schwerpunkt des Seminars: Verantwortung, Organisation, Pflichten, Kontrolle und Aufsicht.



Dauer: 2 Tage Kompaktkurs

Wann & Wo: 4.-5. April 2019 in Düsseldorf // 29.-30. April 2019 in München // 26.-27. September 2019 in Berlin // 30.-31. Oktober 2019 in München // 7.-8. November 2019 in Düsseldorf



Abschluss: Sachkundenachweis (Zertifikat)



Mehr Informationen unter www.studieninstitut.de/zertifizierte-unterwiesene-person



Im Sachkundeseminar „Sachkundige Aufsichtsperson (Technik und Aufsicht) für Versammlungsstätten“ erlernen Teilnehmer alle Vorgaben des Gesetzgebers und Aspekte zur Veranstaltungs- und Besuchersicherheit. Sie erfahren ferner, welche markanten Gefahrenpotenziale sich wie erkennen und proaktiv vermeiden lassen. Praktische Hilfe bei der Bewertung von Risiken hinsichtlich der eingesetzten Technik sowie Beispiele des Dozenten und Hinweise zu rechtlichen Fallstricken sind weitere wichtige Inhalte. Laut Definition ist eine sachkundige Aufsichtsperson eine technische Aufsichtsperson, die bei entsprechender Eignung und Delegation laut MVStättVO §40 Abs. 5 und BGV C1 §15 auch Veranstaltungsleiter sein darf.



Dauer: 2 Tage Kompaktkurs

Wann & Wo: 9.-10. Mai 2019 in Düsseldorf // 27.-28. Mai 2019 in München // 10.-11. Oktober 2019 in Berlin // 28.-29. Oktober 2019 in München // 5.-6. Dezember 2019 in Düsseldorf

Abschluss: Sachkundenachweis (Zertifikat)



Mehr Informationen unter www.studieninstitut.de/sachkundige-aufsichtsperson-fuer-versammlungsstaetten



Zudem bietet das Studieninstitut die Wiederholungsunterweisung Sachkundige Aufsichtsperson an, ein Tagesseminar zu Veranstaltungssicherheit für Sachkundige Aufsichtspersonen.



Dauer: 1 Tag Kompaktkurs

Wann & Wo: 21. Juni 2019 in Berlin // 15. November 2019 in Düsseldorf



Mehr Informationen unter www.studieninstitut.de/wiederholungsunterweisung-sap



Mehr Informationen zu den Weiterbildungen wie auch zum Frühbucher-Rabatt für 2019 gibt es direkt bei der Beratung unter 0211/77 92 37-0 (kostenfrei im dt. Festnetz) und unter www.studieninstitut.de/weiterbildung-veranstaltungssicherheit

