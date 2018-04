Roadshow on tour: Karriere im Eventmanagement - Informationen und Networking mit Event-Experten und Wissenschaftlern

Informations-Tour im Mai und Juni in München, Düsseldorf und Hamburg

Profis der Eventbranche und Wissenschaftler stehen Rede und Antwort

Branchenaustausch und Networking in entspannter Atmosphäre





Das Berufsfeld Eventmanagement wird immer renommierter: Mehr als 14 Mrd. Euro geben deutsche Unternehmen jedes Jahr für Events und Messen aus. Deshalb sucht diese Branche anhaltend neue Talente, Einsteiger und Quereinsteiger. Eventmanagement als Beruf verspricht jede Menge Abwechslung und Herausforderungen!



Deshalb startet eine große Informations-Tour im Mai und Juni jeweils in München, Düsseldorf und Hamburg. Rede und Antwort stehen renommierte Profis der Eventbranche: Welche Qualifizierungsmöglichkeiten gibt es für den erfolgreichen Einstieg ins Eventmanagement! Auf welchen Wegen kommt man in Leitungspositionen? Wie kann man Beruf und Studium miteinander verbinden?



Melden Sie sich kostenlos an: Eingeladen sind Nachwuchstalente, Fach- und Führungskräfte aus der Veranstaltungsbranche, die ein berufsbegleitendes Studium anstreben, Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter mit einem Studium fördern möchten sowie alle, die sich für Themen wie Fachkräftemangel, Mitarbeiterqualifizierung und Trends in der Veranstaltungsbranche interessieren. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Anmeldungen unter www.studieninstitut.de/eventmanagement-trends



Branchenexperten berichten über die neuesten Trends und Entwicklungen! Mit dabei sind: Profis aus der Eventbranche, Wissenschaftler der TU Chemnitz education (tuced)und das Studieninstitut für Kommunikation. Geplant sind jeweils ein Get-together mit Wissens-Snacks und Networking mit folgenden Programmpunkten:





Trendstudie: Fachkräftemangel in der Eventbranche

Weiterbildung und Studium neben dem Job am Beispiel des Bachelor (B.Sc.) Event- und Messemanagement (TU Chemnitz)

Talkrunde zum Thema Fachkräftemangel in der Veranstaltungsbranche mit unterschiedlichen Event-Experten

im Anschluss Branchen-Networking





MÜNCHEN



Datum: 03.05.2018, ab 18 Uhr bis 21.00 Uhr



Ort: Hofbräukeller am Wiener Platz, Innere Wiener Str. 19, 81667 München

(Anfahrt: http://www.hofbraeukeller.de/der-hofbraeukeller/anfahrt.html)



Gäste der Talkrunde: Simon Damböck (Geschäftsführer Atelier Damböck Unternehmensgruppe), Lena Haushofer (Studentin Bachelor (B.Sc.) Event- und Messemanagement, Projektreferentin der Messe productronica im Geschäftsbereich Neue Technologien, Messe München), Prof. Dr. Cornelia Zanger (Studiengangsleiterin TU Chemnitz), Michael Hosang (Geschäftsführer Studieninstitut für Kommunikation)



DÜSSELDORF



Datum: 08.05.2018, ab 18 Uhr bis 21.00 Uhr



Ort: Studieninstitut für Kommunikation, Reisholzer Werftstr. 35, 40589 Düsseldorf

(Anfahrt: http://www.studieninstitut.de/duesseldorf)



Gäste der Talkrunde: Göran Göhring (Geschäftsführender Gesellschafter STAGG & FRIENDS GmbH), Sebastian Deeg (Absolvent MBA Eventmarketing (TU Chemnitz), Prokurist & Marketing Manager, DEEG exhibition & more GmbH), Prof. Dr. Cornelia Zanger (Studiengangsleiterin TU Chemnitz), Michael Hosang (Geschäftsführer Studieninstitut für Kommunikation)



HAMBURG



Datum: 05.06.2018, ab 18 Uhr bis 21.00 Uhr



Ort: Party Rent Hamburg Bernard / Roes GmbH, Senefelder-Ring 80, 21465 Reinbek/

bei Hamburg





Exklusiv: Rundgang durch das einmalige Areal der Party Rent Group in Hamburg, einem der bedeutenden Eventausstatter mit über 20 Standorten in Europa - Christoph Bernard (Geschäftsführer Party Rent Hamburg)

Gäste der Talkrunde: Christian Seidenstücker (Vorstand JOKE Event AG), Aaron Dornhoff (Junior-Projektleiter im Veranstaltungsverkauf bei Nordevent, Student Bachelor (B.Sc.) Event- und Messemanagement (TU Chemnitz)), Prof. Dr. Cornelia Zanger (Studiengangsleiterin TU Chemnitz), Michael Hosang (Geschäftsführer Studieninstitut für Kommunikation)



Studieninstitut für Kommunikation

Die Studieninstitut für Kommunikation GmbH, gegründet 1998 in Düsseldorf, ist spezialisiert auf praxisorientierte Ausbildungen und Weiterbil-dungen mit den Schwerpunkten Kommunikation, Online-Marketing, PR, Werbung, Eventmanage-ment, Management und Wirtschaft. In Kooperation mit renommierten Hochschulen werden be-rufsbegleitende Studiengänge zu Fachthemen gestaltet. Für Unternehmen bietet das Studieninsti-tut hochwertige Inhouse-Trainings und -Coachings an. Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft vermitteln direkt anwendbares Wissen. Das Bildungsangebot ist modular aufgebaut und wird fortlaufend auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes überprüft. Das Unternehmen ist zur Quali-tätssicherung nach DIN ISO 29990:2010 zertifiziert. Ausgewählte Fortbildungen sind IHK geprüft sowie als Fernunterricht staatlich zugelassen (ZfU). Der Bildungsanbieter engagiert sich nachhal-tig und ist als "Sustainable Company" durch den FAMAB Kommunikationsverband e.V. zertifiziert.



Das Studieninstitut arbeitet aktiv in Fachverbänden und unterstützt zahlreiche Branchen-veranstaltungen. Gemeinsam mit Partnern lobt das Unternehmen den Wettbewerb zum besten Nachwuchs-Moderator aus und ist seit 2006 Initiator des INA Internationaler Nachwuchs Event Award. Neben dem Hauptsitz in Düsseldorf gibt es Standorte in München, Hamburg und Berlin.



