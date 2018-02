Konjunktur-Umfrage belegt: Es fehlt an Kompetenz in Sachen Digitalisierung im Mittelstand - passgenaue Weiterbildung angezeigt

.





Folgen der Digitalisierung für Mittelstand noch nicht greifbar

Dringend Weiterbildung aller Mitarbeiter notwendig

Kompaktes Weiterbildungsangebot in Sachen Online-Marketing





In vielen Unternehmen mangelt es immer noch an der notwendigen Kompetenz in Sachen Digitalisierung. Das belegt die aktuelle Konjunkturumfrage des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW). Die Unternehmen seien durchaus aufgeschlossen und investitionsbereit. Es mangele aber an Fachpersonal und Wissen. Kompetente Weiterbildung in Sachen Online-Marketing bietet hier das Studieninstitut für Kommunikation.



Die Bereitschaft sich mit Digitalisierungsthemen auseinanderzusetzen, ist bei den mittelständischen Unternehmen nach Beobachtung des BVMW weiter gestiegen. Dabei gehe es vor allem darum, konkrete Projekte und Erfolge zu erzielen. Doch genau hier mangele es vielen Unternehmen immer noch an der notwendigen Kompetenz in Sachen Digitalisierung.



Hier fehle das Fachpersonal: „Die einzige Möglichkeit, sich der digitalen Transformation zu stellen, ist genau in diesem Bereich zu investieren und die Mitarbeiter für die Herausforderungen fit zu machen. Das betrifft alle Online-Marketing-Disziplinen von Email-Marketing bis Google Adwords, aber auch strategische Skills, z.B. neue digitale Geschäftsstrategien und Modelle im Onlinebereich zu entwickeln“, erklärt Michael Badichler, erfahrener Cross Channel Specialist und Dozent des Studieninstituts für Kommunikation.



Das Bildungsunternehmen aus Düsseldorf bietet ein umfassendes Weiterbildungs-Programm in Sachen Online-Weiterbildung. Alle Inhalte können auch als individuelles Training für Unternehmen gebucht werden. Alle eingesetzten Dozenten sind berufserfahrene Praktiker im digitalen Marketing. Hier eine Übersicht:



Online-Marketing-Manager (IHK)





berufsbegleitend über 12 Monate mit IHK-Abschluss

Wochenendseminare, 13 Webinare, 3 Lehrhefte

Start mit Webinar am 24. April 2018





Inhalte:



Der Bedarf an Online-Marketing-Managern ist in allen Wirtschaftszweigen groß und die Aufgaben sind breit gefächert: Ihr Auftrag ist es, die unzähligen Möglichkeiten des digitalen Marketing zu erfassen, zu bewerten und die erfolgversprechendsten auszuschöpfen.



Mehr Infos unter www.studieninstitut.de/...



Berufsbegleitendes Studium: Betriebswirte (FH) für Onlinemarketing



Termin: Start ab Oktober 2018



Das Studium beginnt zum Wintersemester. Die Studieneinheiten werden an der Hochschule Schmalkalden und an der Studieninstitut für Kommunikation GmbH in Düsseldorf absolviert. Die Immatrikulation erfolgt über die HS Schmalkalden.



Mehr Infos unter www.studieninstitut.de/...



Alle Inhalte des Lehrgangs werden ebenfalls als individuelles Training für Unternehmen angeboten.



Content-Marketing - Wochenendseminar



Termin: 1. bis 3. März 2018 in Düsseldorf



Inhalt:



Im Kurs erfahren Teilnehmer, warum relevanter Content der Schlüssel zur Wahrnehmung von Kunden oder neuen Mitarbeitern ist und wie diese Aufmerksamkeit erreicht wird. Sie lernen, entsprechende Strategien zu entwickeln und Maßnahmen, um diesen Content zu erstellen und zu verbreiten.



Mehr Infos unter www.studieninstitut.de/contentmarketing



Onlinemarketing Basics - Tagesseminar



Termine: 9. März in München; 15. März in Düsseldorf und 16. März in Berlin



Inhalte:





Online-Marketing-Konzeption

Online-Marketing-Instrumente wie Social Media, Online-Werbung, Online-PR, Suchmaschinenoptimierung (SEO), Suchmaschinenmarketing (SEM), E-Commerce

Einführung in die Themen Informationsbeschaffung im Netz, Webseiten-Projektmanagement





Mehr Infos unter www.studieninstitut.de/online-marketing-basics

Studieninstitut für Kommunikation

Die Studieninstitut für Kommunikation GmbH, gegründet 1998 in Düsseldorf, ist spezialisiert auf praxisorientierte Ausbildungen und Weiterbil-dungen mit den Schwerpunkten Kommunikation, Online-Marketing, PR, Werbung, Eventmanage-ment, Management und Wirtschaft. In Kooperation mit renommierten Hochschulen werden be-rufsbegleitende Studiengänge zu Fachthemen gestaltet. Für Unternehmen bietet das Studieninsti-tut hochwertige Inhouse-Trainings und -Coachings an. Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft vermitteln direkt anwendbares Wissen. Das Bildungsangebot ist modular aufgebaut und wird fortlaufend auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes überprüft. Das Unternehmen ist zur Quali-tätssicherung nach DIN ISO 29990:2010 zertifiziert. Ausgewählte Fortbildungen sind IHK geprüft sowie als Fernunterricht staatlich zugelassen (ZfU). Der Bildungsanbieter engagiert sich nachhal-tig und ist als "Sustainable Company" durch den FAMAB Kommunikationsverband e.V. zertifiziert.



Das Studieninstitut arbeitet aktiv in Fachverbänden und unterstützt zahlreiche Branchen-veranstaltungen. Gemeinsam mit Partnern lobt das Unternehmen den Wettbewerb zum besten Nachwuchs-Moderator aus und ist seit 2006 Initiator des INA Internationaler Nachwuchs Event Award. Neben dem Hauptsitz in Düsseldorf gibt es Standorte in München, Hamburg und Berlin.



