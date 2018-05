Bachelorstudiengang Event- und Messemanagement: Weiter optimiert mit höherer Flexibilität und mehr Praxisbezug

Einziger berufsbegleitender Bachelorstudiengang einer Universität mit den Schwerpunkten Event und Messe wurde weiter optimiert

Mehr Flexibilität durch erweiterte Online-Module und Präsenzphasen in Düsseldorf, Hamburg und München – mehr Praxisnähe durch Messekooperationen und Kongressbesuchen

Zwei Schnuppertage im Juni in Chemnitz und Düsseldorf





Um im Wachstumsmarkt Event- und Messemanagement in Führungspositionen zu gelangen ist ein akademischer Abschluss - am besten mit Praxiserfahrung – die ideale Voraussetzung. Denn hier werden dringend Fachkräfte gesucht, so Professor Dr. Cornelia Zanger von der Universität Chemnitz und Initiatorin der Wissenschaftlichen Konferenz Eventforschung in ihrer aktuellen Studie „Fachkräftebedarf in der Event- und Messebranche 2018-2023“ (abrufbar unter www.studieninstitut.de/studien-und-reports).



Ermöglicht wird das durch den einzigen berufsbegleitenden modularen Studiengang Bachelor einer Universität mit den Schwerpunkten Event und Messe: Der Bachelor of Science (B.Sc.) für Event- und Messemanagement wurde jetzt zum Wintersemester 2018 weiter organisatorisch verbessert und bietet noch mehr Praxiselemente.



Die Flexibilität eines Fernstudiums für Berufstätige wurde durch erweiterte Online-Module gestärkt. Das bietet den Vorteil, weniger Reisewege und Reisezeiten einplanen zu müssen. Die Präsenzphasen werden nun nicht nur in Düsseldorf und Chemnitz angeboten- ab dem kommenden Wintersemester können die Praxiseinheiten (Seminare, Workshops) nun auch in Hamburg und München vor Ort absolviert werden. Die Organisation gewährt erweiterte Praxiseinblicke und berufsrelevante Netzwerkerweiterung – z.B. durch die Einbindung von großen Messegesellschaften bzw. Konferenz- und Kongressbesuchen.



Dieser Studiengang der TU Chemnitz bietet ein hochwertiges Weiterbildungskonzept durch exzellente Fachkompetenz renommierter Dozenten aus Wissenschaft und Praxis. Ergänzend werden eigene Anwendungsbeispiele und individuelle Projekte aus den Unternehmen / Agenturen inklusive Fachdiskussion und Bearbeitung mit einbezogen. Gleichzeitig betreuen die Mitarbeiter der TUCed Chemnitz und des Studieninstituts für Kommunikation die Studierenden individuell nach ihren Bedürfnissen und Vorqualifikationen.



Das Studium kann – je nach Vorqualifikation - wahlweise nach 6 oder 8 Semestern abgeschlossen werden, ohne dass zusätzliche Studiengebühren anfallen. Ebenso entstehen keine zusätzlichen Kosten für Lehrmaterialien, da die Studierenden Zugang zur umfangreichen Digitalbibliothek der TU Chemnitz bekommen. Bei diesem universitären und gleichzeitig berufsqualifizierenden Abschluss werden 180 Universitäts-Credits erworben.



Interessenten, die mehr erfahren wollen, haben an zwei Schnuppertagen Gelegenheit dazu:





am 06.07.2018 in der TUCed Chemnitz zum Thema (Modul: Customer Relationship Management; Dozentin: Frau Prof. Dr. Zanger; TU Chemnitz)

am 20.07.2018 im Studieninstitut für Kommunikation (Modul: Kreationstechniken; Dozent: Herrn Veidt-Molzberger; Federfrei)





Mehr dazu unter www.studieninstitut.de/bachelor-eventmanagement und an der kostenfreien Beratungshotline unter 0800/77 92 37-0.

Studieninstitut für Kommunikation

Die Studieninstitut für Kommunikation GmbH, gegründet 1998 in Düsseldorf, ist spezialisiert auf praxisorientierte Ausbildungen und Weiterbil-dungen mit den Schwerpunkten Kommunikation, Online-Marketing, PR, Werbung, Eventmanage-ment, Management und Wirtschaft. In Kooperation mit renommierten Hochschulen werden be-rufsbegleitende Studiengänge zu Fachthemen gestaltet. Für Unternehmen bietet das Studieninsti-tut hochwertige Inhouse-Trainings und -Coachings an. Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft vermitteln direkt anwendbares Wissen. Das Bildungsangebot ist modular aufgebaut und wird fortlaufend auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes überprüft. Das Unternehmen ist zur Quali-tätssicherung nach DIN ISO 29990:2010 zertifiziert. Ausgewählte Fortbildungen sind IHK geprüft sowie als Fernunterricht staatlich zugelassen (ZfU). Der Bildungsanbieter engagiert sich nachhal-tig und ist als "Sustainable Company" durch den FAMAB Kommunikationsverband e.V. zertifiziert.



Das Studieninstitut arbeitet aktiv in Fachverbänden und unterstützt zahlreiche Branchen-veranstaltungen. Gemeinsam mit Partnern lobt das Unternehmen den Wettbewerb zum besten Nachwuchs-Moderator aus und war seit 2006 bis 2018 Initiator des INA Internationaler Nach-wuchs Event Award. Ab 2019 Mitinitiator des neuen Brand Ex Award auf dem International Festi-val of Brand Experience. Neben dem Hauptsitz in Düsseldorf gibt es Standorte in München, Ham-burg und Berlin.



