BOE 2018: Event-Leidenschaft versus Fachkräftemangel

Fachkräftemangel: Leitthema des Fachforums CAREER HUB auf der BEST OF EVENTS INTERNATIONAL am 10./11. Januar 2018

Erstmalig präsentiert: Studie von Prof. Dr. Cornelia Zanger (TU Chemnitz) in Kooperation mit dem Studieninstitut für Kommunikation belegt den Fachkräftemangel

Zweiter Messetag konzentriert sich auf das Leitthema „von den Besten lernen“ - junge und erfolgreiche EventmanagerInnen erzählen ihre Geschichte





Leidenschaft versus Fachkräftemangel – wie die Eventbranche generationenübergreifend begeistern kann, zeigt der anstehende CAREER HUB (Halle 7, Stand 7.A50) auf der Fachmesse BEST OF EVENTS INTERNATIONAL.



Am 11. Januar 2018 werden Tina Niemann und ihre Tochter Mira Kottmann auf dem CAREER HUB berichten, warum sie beide für das Eventmanagement brennen und in der gleichen Disziplin tätig sind. Die Mutter hat ihre Tochter gewissermaßen mit dem Event-Virus infiziert: „Sie hat schon in ihrer Kindheit viel davon mitbekommen, in welcher Branche ich mich weiterbilde und was ich beruflich da so mache.“ Heute ist die Tochter in Mutters Fußstapfen getreten und arbeitet bei einem führenden Eventausstatter, der Party Rent Group.



Nachwuchsbegeisterung ist auch nötig: Denn wie sehr der aktuelle Fachkräftemangel der Eventbranche zukünftig Probleme bereiten wird, belegt Prof. Dr. Cornelia Zanger von der TU Chemnitz auf der Fachmesse BEST OF EVENTS INTERNATIONAL mit konkreten Forschungs­ergebnissen. Direkt im Anschluss an die offizielle Eröffnungs-Pressekonferenz der Messe wird sie die Ergebnisse ihrer aktuellen Studie „Fachkräftebedarf in der Event- und Messebranche 2018-2023“ vorstellen - initiiert mit dem strategischen Bildungspartner der BOE, dem Studieninstitut für Kommunikation. Ebenso wird die Studie von der Messe Westfalenhallen Dortmund GmbH unterstützt.



Prof. Dr. Cornelia Zanger wird die Faktenlage auf Basis konkreter Forschungsergebnisse erläutern: „In Zukunft wird das aktuelle Berufswissen der Mitarbeiter nicht mehr ausreichen, Spezialwissen muss her. Wir überfordern die Mitarbeiter, in dem wir verlangen, dass sie Spitzenkräfte sein sollen in völlig unterschiedlichen Disziplinen wie Konzeption, Planung und Durchführung und neuerdings auch in Fragen der Sicherheit.“ Ihrer Einschätzung zufolge müssen Arbeitgeber fortlaufend das Erlernen von Spezialwissen fördern. „Ansonsten bleiben wir in der Denkfalle, dass eine Ausbildung reicht, ein Invest in Bildung unnötig ist. Als eine Folge werden z.B. Top-Mitarbeiter die Agenturen verlassen, um auf die Kundenseite zu wechseln.“, so die Warnung der Wissenschaftlerin.



Programm am 1. Messetag



Nach ihrem Vortrag diskutiert Prof. Dr. Zanger mit Entscheidern aus namhaften Unternehmen zum Thema. Denn der Fachkräftemangel ist auch das beherrschende Thema des Fachforums CAREER HUB. Im Austausch sollen Wege aus der Personalkrise und richtungsweisende Strategien ermittelt werden. Auf der Bühne sprechen unter anderem Colja Dams (VOK DAMS), Martin Stemerdink (Party Rent Group) und Simon Damböck (Atelier Damböck).



Am ersten Tag des CAREER HUB vermittelt Holger Schumacher, ehemaliger Stuntman der TV-Action-Serie „Alarm für Cobra 11“, warum Stuntmen interessante Führungskräfte für Unternehmen sein können: Schnelles Entscheiden in Extremsituationen ist aus seiner Sicht eine der wichtigsten Fähigkeiten. Schumacher gibt im Rahmen seines Vortrags seine Erfahrungen wieder und bietet seine learnings gezielt der Eventindustrie an.



Am Abend des ersten Messetages werden die Sieger des 13. INA Internationaler Nachwuchs Event Award in den Kategorien Gold, Silber und Bronze gekürt. Besonderheit: Durch die Preisverleihung führen erstmalig zwei Sieger des NAWUMO, des Wettbewerbs um den besten Nachwuchsmoderator: Janina Beck, 26, RTL-Reporterin, und Carsten Heling, 22, Student für Sportmarketing und Sportjournalismus, beide aus Köln.



Programm am 2. Messetag



Der zweite Messetag konzentriert sich auf das Leitthema „von den Besten lernen“. Junge und erfolgreiche Eventmanager führen durch ihren Alltag und erläutern, welche Aus- und Wei-terbildungen sie absolviert haben und welche Positionen sie ausführen. Sebastian Deeg, Proku-rist und im Marketing- und Eventmanagement bei Deeg exhibitions & more tätig, erläutert die Vorteile eines Bachelor-Abschlusses und vor allem des MBA Eventmarketing. Yannah Müller, Marketing- und Event-Managerin bei der TÜV Rheinland i-sec GmbH, erklärt, warum nach einer klassischen Ausbildung zum Eventmanager zusätzliche Qualifikationen wie Fachwirt für Werbung und Kommunikation neue berufliche Türen öffnen. Natascha Kneissl, INA Award-Preisträgerin 2013, tätig als Unit Manager bei Jazzunique, betreut zudem den Nachwuchs in ihrem Unterneh-men und erläutert, wie sie Kollegen dabei unterstützt, ihr Profil zu schärfen und ungeahnte Fähigkeiten zu entdecken. Warum Mutter und Tochter in der gleichen Disziplin in derselben Branche arbeiten wollen, erzählen Tina Niemann und Mira Kottmann.



Das komplette Programm mit weiteren Fakten zu den Sprechern und ihren Funktionen, interessanten Interviews und vor allem Uhrzeiten der einzelnen Vortrags- und Gesprächsrunden gibt es online unter: www.boe-careerhub.de



Das Studieninstitut für Kommunikation setzt den CAREER HUB als strategischer Bildungspartner und in Kooperation mit dem Ausrichter der BOE, der Messe Westfalenhallen Dortmund GmbH, um. Weiterer Partner ist die Unternehmensberatung kg-u. Moderiert wird der CAREER HUB an beiden Tagen von Katja Poley vom Studieninstitut für Kommunikation.



Der CAREER HUB – Halle 7, Stand 7.A50

Das Studieninstitut für Kommunikation - Halle 7, Stand 7. A10



www.boe-careerhub.de

Hashtag BOE: #boe18

Hashtag INA: #inaaward

Hashtag CAREER HUB: #careerhub

Studieninstitut für Kommunikation

Die Studieninstitut für Kommunikation GmbH, gegründet 1998 in Düsseldorf, ist spezialisiert auf praxisorientierte Ausbildungen und Weiterbildungen mit den Schwerpunkten Kommunikation, Online-Marketing, PR, Werbung, Eventmanagement, Management und Wirtschaft. In Kooperation mit renommierten Hochschulen werden berufsbegleitende Studiengänge zu Fachthemen gestaltet. Für Unternehmen bietet das Studieninstitut hochwertige Inhouse-Trainings und -Coachings an. Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft vermitteln direkt anwendbares Wissen. Das Bildungsangebot ist modular aufgebaut und wird fortlaufend auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes überprüft. Das Unternehmen ist zur Qualitätssicherung nach DIN ISO 29990 zertifiziert. Ausgewählte Fortbildungen sind IHK geprüft sowie als Fernunterricht staatlich zugelassen (ZfU). Der Bildungsanbieter engagiert sich nachhaltig und ist als "Sustainable Company" durch den FAMAB Kommunikationsverband e.V. zertifiziert.



Das Studieninstitut arbeitet aktiv in Fachverbänden und unterstützt zahlreiche Branchen-veranstaltungen. Gemeinsam mit Partnern lobt das Unternehmen den Wettbewerb zum besten Nachwuchs-Moderator aus und ist seit 2006 Initiator des INA Internationaler Nachwuchs Event Award. Neben dem Hauptsitz in Düsseldorf gibt es Standorte in München, Hamburg und Berlin.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren