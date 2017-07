13. INA-Award: Nachwuchspreis für die Eventbranche startet wieder

Teilnahmeunterlagen gibt es ab 1. August 2017 online unter ina-award.de

Briefing-Partner sind STAGG & FRIENDS und North Kiteboarding

Internationaler Nachwuchs Event Award gilt als wichtiges Karrieresprungbrett





Der INA Internationaler Nachwuchs Event Award steht wieder in den Startlöchern: Bereits zum 13. Mal richtet sich der renommierte Wettbewerb an den Nachwuchs und sucht nach außergewöhnlichen Talenten und exzellenten Konzepten. Eine Jury bestehend aus Branchenprofis beurteilt die eingereichten Ideen zur Wettbewerbsaufgabe. Die Gewinner werden in den Kategorien Gold, Silber oder Bronze ausgezeichnet, erhalten attraktive Preise und vor allem jede Menge Aufmerksamkeit. Denn die Preisverleihung erfolgt gemeinsam mit dem BEA BlachReport Event Award auf der BEST OF EVENTS INTERNATIONAL, der Leitmesse der Veranstaltungsbranche, am 10. Januar 2018.



Für die Wettbewerbsaufgabe konnte das Studieninstitut für Kommunikation zwei Top-Unternehmen gewinnen: STAGG & FRIENDS und North Kiteboarding. STAGG & FRIENDS ist eine der führenden Kommunikationsagenturen für Live-Kommunikation und TOP 3 im Deutschen Event-Kreativranking, North Kiteboarding ist Markt- und Innovationsführer im Kitesurfing, einer der weltweit am schnellsten wachsenden Trendsportarten. Die Gold-Gewinnerin des 12. INA, Sina Weimert, rät den Nachwuchstalenten beim Award mitzumachen, denn „eine solche Chance, ein komplettes Konzept mit einem großen Budget und spannenden Aufgaben zu bewältigen, bekommt man als Berufseinsteiger ja nicht. Auf jeden Fall ausprobieren!“ Die Gewinnerin des INA-Sonderpreises zum 11. Award, Mona Hartz, ergänzt: „Für mich war die Teilnahme und der Gewinn des Sonderpreises definitiv ein ‚kleiner Oscar‘ für meinen Lebenslauf. Ich empfehle allen, die in der Eventbranche mit Leidenschaft dabei sind und ihren beruflichen Weg in diese Richtung weiter gehen wollen, bei dem Award mitzumachen!“



Der 13. Wettbewerb beginnt am 1. August 2017 mit der offiziellen Freischaltung der Ausschreibungsunterlagen. Einreichungsschluss ist der 2. November 2017. Die Registrierung zum Anfordern der Wettbewerbsunterlagen ist unverbindlich.



Über den INA und an wen sich der Wettbewerb richtet

Mitmachen können junge Nachwuchskräfte aus Unternehmen, Agenturen, Dienstleistern, Verbänden oder Institutionen sowie Freelancer im Alter bis einschließlich 27 Jahren. Von Vorteil ist, wenn die Teilnehmer aus der Event- und Kommunikationsbranche kommen oder sich als Nachwuchskräfte in einer Event- oder Marketingabteilung eines Unternehmens ausprobieren wollen.



Die Abwicklung von Ausschreibung, Briefing und Anmeldung/Einreichung erfolgt ausschließlich unter www.ina-award.de. Das INA Team bietet während des Ausschreibungszeitraums viele Möglichkeiten der Unterstützung an (Präsi-Check, Re-Briefing, Austausch in der Facebook-Community unter https://www.facebook.com/groups/inaaward/ etc.).



Der INA hat sich als Nachwuchs Award der Veranstaltungsbranche fest etabliert. Der Preis wird seit 2006 vom Studieninstitut für Kommunikation mit Partnern vergeben.

Studieninstitut für Kommunikation

gegründet 1998 in Düsseldorf, ist spezialisiert auf praxisorientierte Ausbildungen und Weiterbildungen mit den Schwerpunkten Kommunikation, Online-Marketing, PR, Werbung, Eventmanagement, Management und Wirtschaft. In Kooperation mit renommierten Hochschulen werden berufsbegleitende Studiengänge zu Fachthemen gestaltet. Für Unternehmen bietet das Studieninstitut hochwertige Inhouse-Trainings und -Coachings an. Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft vermitteln direkt anwendbares Wissen. Das Bildungsangebot ist modular aufgebaut und wird fortlaufend auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes überprüft. Das Unternehmen ist zur Qualitätssicherung nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert. Ausgewählte Fortbildungen sind IHK geprüft sowie als Fernunterricht staatlich zugelassen (ZfU). Der Bildungsanbieter engagiert sich nachhaltig und ist als "Sustainable Company" durch den FAMAB Kommunikationsverband e.V. zertifiziert.

Das Studieninstitut arbeitet aktiv in Fachverbänden und unterstützt zahlreiche Branchenveranstaltungen. Gemeinsam mit Partnern lobt das Unternehmen den Wettbewerb zum besten Nachwuchs-Moderator aus und ist seit 2006 Initiator des INA Internationaler Nachwuchs Event Award. Neben dem Hauptsitz in Düsseldorf gibt es Standorte in München, Hamburg und Berlin.





