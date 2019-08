Pressemitteilung BoxID: 763849 (Studentenwerk Dresden)

Gute Nachfrage nach Wohnheimplätzen und Landeszuschuss für Wohnheim Borsbergstraße

In den Sommermonaten bewerben sich viele zukünftige Studenten der Hochschulen in Dresden, Zittau und Görlitz um die Wohnheimplätze des Studentenwerks Dresden. Dies erfolgt bei zulassungsfreien Studiengängen direkt nach der Bewerbung um einen Studienplatz und bei zulassungsbeschränkten Studiengängen, sobald der Zulassungsbescheid der jeweiligen Studienrichtung vorliegt.



Von den insgesamt ca. 6.000 Wohnheimplätzen in 33 Wohnheimen in Dresden und Tharandt werden ca. 2.000 Plätze im Wintersemester neu vergeben. Für das kommende Semester ist die Nachfrage wieder sehr groß. Ein Teil der Mieter wird bereits im September einziehen, der größere Teil dann zum Semesterstart im Oktober. Reichlich ein Drittel aller Wohnheimplätze sind gegenwärtig an ausländische Studenten vermietet. Besonders wegen der günstigen Mieten - ein Einzelzimmer in einer WG kostet im Durchschnitt 210 Euro, ein Einzelapartment nicht über 325 Euro - entscheiden sich Studienanfänger für die Wohnheime. Weitere Vorteile sind die Nähe zu den Hochschulen, gute Verkehrsanbindung, schnelles Internet, vollmöblierte Zimmer, Sport- und Freizeitmöglichkeiten und der Kontakt zu Kommilitonen aus aller Welt.



Durch die deutliche Erhöhung der investiven Förderung, die die Abgeordneten des Sächsischen Landtages beschlossen haben, erhalten die sächsischen Studentenwerke in diesem Jahr Zuschüsse in Höhe von insgesamt fünf Millionen Euro. Davon entfallen allein 1, 805 Mio. Euro auf das Studentenwerk Dresden. Erstmals nach längerer Pause werden damit auch wieder Gelder für den Erhalt und den Neubau von Studentenwohnheimen zur Verfügung gestellt, während die weiteren Fördermittel den Mensen zugutekommen.



So sind u.a. für die Teilsanierung des Wohnheims Borsbergstraße in Dresden Landesmittel in Höhe von 325.000 Euro vorgesehen. Im Zuge der dringend notwendigen Sanierung der Wasserleitungen im Gebäude und der damit verbundenen Erneuerung von Sanitäreinrichtungen sollen aus einigen Einzelzimmern große, für studierende Eltern mit Kind geeignete Einzelapartments entstehen. Da die eigenen finanziellen Mittel des Studentenwerks nicht ausreichen, kann die notwendige Teilsanierung des Wohnheims Borsbergstraße nur mit den zusätzlichen Investitionsmitteln des Freistaates realisiert werden. Mit der Förderung wird es möglich, nach der Baumaßnahme die sozialverträglichen Mietpreise in diesem Studentenwohnheim zu erhalten.



Die Maßnahme wird ermöglicht mit Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts.



Übersicht Studentenwohnheime in Dresden, Tharandt, Zittau und Görlitz https://www.studentenwerk-dresden.de/wohnen/wohnheimkatalog/

