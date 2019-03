STRABAG PFS übernimmt Property Management von CORPUS SIREO

05.03.19

Die STRABAG Property and Facility Services GmbH (STRABAG PFS) übernimmt im Rahmen eines gemeinsam entwickelten Partnermodells das Property-Management-Geschäft der CORPUS SIREO Real Estate GmbH sowie alle dort angesiedelten Mitarbeiter. Das Closing wird zum 1.04.2019 erwartet – vorbehaltlich der Zustimmung des Kartellamtes. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.



Parallel zum Vertrag wurden auch eine Reihe von langfristigen Property-Management-Verträgen zwischen der Swiss Life-Gruppe und STRABAG PFS abgeschlossen. Aktuell geht es um mehr als 340 in Deutschland gehaltene Swiss Life-Immobilien unterschiedlicher Assetklassen mit einem Gesamtwert von mehr als 3 Mrd. EUR. Der Schwerpunkt liegt auf Wohn- und Bürogebäuden. Für das Portfolio wurde eine überdurchschnittlich lange Vertragslaufzeit vereinbart.



„Mit dieser Transaktion baut STRABAG das Real Estate Management weiter aus“, sagt Thomas Birtel, Vorstandsvorsitzender der börsennotierten STRABAG SE. „Viele dieser Mandate befinden sich trotz des bereits heute großen Volumens noch im Aufbau und haben das Potenzial zu einer deutlichen Volumensteigerung. Daher gehen wir für die nächsten Jahre von einem starken Wachstum unseres Property-Management-Geschäfts aus.“



Das Property Management von CORPUS SIREO zählt in Berlin, Leipzig, Dresden, Heusenstamm/Frankfurt, Düsseldorf und Nürnberg mehr als 50 Mitarbeitende. Standorte und Arbeitsplätze bleiben erhalten. STRABAG PFS wird sie vollständig in die bestehenden Strukturen des Bereichs „Property Management“ integrieren. Darüber hinaus sind Neueinstellungen in erheblichem Umfang geplant.



„Im gemeinsam mit der STRABAG PFS entwickelten Partnermodell sehen wir ein großes Potenzial für unsere Kunden im Hinblick auf eine überdurchschnittliche Objektperformance“, sagt Martin Eberhardt, verantwortlicher Geschäftsführer der CORPUS SIREO Real Estate. „Für unsere Mitarbeiter war es uns wichtig, einen hervorragenden neuen Arbeitgeber mit sehr guten Zukunftsaussichten auszuwählen. Für CORPUS SIREO lag der Fokus auf einem innovativen Partner mit vergleichbaren Interessen.“



Mit dem neuen Account treibt STRABAG PFS nicht nur das Wachstum, sondern auch die Immobiliendienstleistung 4.0 aktiv voran. Die Digitalisierungsstrategie war bereits während der Vergabe ein entscheidender Faktor für den Zuschlag. „Wir werden das Property Management für diese Verträge auf unserer eigenen IT-Plattform erbringen“, erläutert Marko Bohm, Geschäftsführer Real Estate Management bei STRABAG PFS. „Sie basiert auf SAP RE/FX sowie MS Dynamics und wird um entsprechende Schnittstellen zu den Auftraggebersystemen erweitert.“



Über CORPUS SIREO Real Estate



CORPUS SIREO ist ein vielfach ausgezeichneter, multidisziplinärer Immobiliendienstleister. Das Unternehmen ist als Fonds- und Asset Manager, Investor und Projektentwickler in Deutschland und im europäischen Ausland tätig. Es agiert zudem als Co-Investment-Partner für pan-europäische Immobilieninvestments. CORPUS SIREO beschäftigt rund 570 Mitarbeiter an 10 Standorten in Deutschland und Luxemburg und ist ein Teil von Swiss Life Asset Managers. Mit Gesellschaften in der Schweiz, Frankreich, Deutschland und Großbritannien managt Swiss Life Asset Managers ein Immobilienvermögen im Wert von insgesamt 72,2 Milliarden Euro (per 30.06.2018). CORPUS SIREO bewirtschaftet Spezialfonds mit einem Volumen von aktuell 3,1Milliarden Euro. Das Unternehmen besitzt Expertise und eigene Präsenz in den deutschen Regionalmärkten sowie im Gesundheitsimmobilien-Sektor, wo es als Anbieter spezialisierter Fonds einer der deutschen Marktführer ist.

(lifePR) (