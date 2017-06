Stingray nimmt deutschen Pay-TV-Markt mit neuer Musikstrategie ins Visier

Die Stingray Digital Group Inc. (TSX: RAY.A; RAY.B), führender Plattformbetreiber für Musik im B2B-Sektor, will seine Präsenz im deutschen Markt mit einer komplett neuen Musikstrategie ausbauen. Zugleich hat das Unternehmen mit der Vermarktung seines UltraHD Musiksenders „Festival4k“ auf der ANGA COM 2017 in Köln begonnen.



Tom Adams, Managing Director Stingray Deutschland, kündigte an, das Stingray seine Vertriebsunterstützung für Netzbetreiber aller Größen durch zahlreiche neue Qualitätssender und innovative Dienste sowie gemeinsame gezielte Verkaufs- und Marketingaktivitäten deutlich forcieren will. „Wir wollen mit den Betreibern individuelle Strategien und Geschäftspläne entwickeln und ihnen Möglichkeiten aufzeigen, mit denen diese Erträge durch Pay-TV Musikprodukte in ihren Netzen erhöhen, Kündigungsraten der Kunden senken und den ARPU steigern können“, erläuterte Adams.



Zu den Schlüsselelementen dieser Strategie für den deutschen Markt gehören die Bündelung aller Musiksender unter einer Marke, von Musikexperten produzierte maßgeschneiderte lokale Sender, ein überall nutzbares TV Everywhere Angebot sowie eine unverwechselbare Zielgruppenansprache.



Neue Musiksender



Im Rahmen der Musikstrategie ergänzt Stingray gezielt das bestehende umfangreiche Portfolio an Sendern. So wurden in den letzten zwölf Monaten zahlreiche international bekannte Musikmarken übernommen. Diese stehen ab sofort auch für Kabel- und IP-Netzbetreiber im deutschen Markt bereit. Ein Highlight ist der Marktstart des UltraHD Musiksenders „Festival 4K“. Mit dem Ende Mai übernommene britische Sender C Music hat Stingray ein wichtiges Zugpferd, das bereits auf deutschen Pay-TV-Plattformen vertreten ist. Das Unternehmen realisiert zudem derzeit den massiven Ausbau der Inhalte des Ende vergangenen Jahres übernommenen deutschen Premium Musiksenders CLASSICA, der weltweit über 20 Millionen Abonnenten hat. Hierzu gehört ebenfalls der von der Berliner EuroArts kürzlich erworbene umfangreiche Katalog an klassischen Musikproduktionen.



UltraHD-Angebot



Die wachsende Nachfrage nach attraktiven UltraHD-Inhalten seitens der Kabel- und IP-Netzbetreiber will Stingray mit dem Start seines Senders „Festival4K“ in Deutschland bedienen. Der UltraHD-Sender bietet eine große Palette von in nativen 4K-aufgenommenen Konzerten internationaler Rock- und Popstars, Jazz und Weltmusik bis hin zu Musicals und Tanzshows. Das Angebot rundet der Sender „Stingray Ambiance 4K“ ab, der in UltraHD produzierte Natur- und Landschaftsaufnahmen mit ausgewählten Slow Music Soundtracks verbindet.



Ausbau CLASSICA



Den von Stingray Anfang Januar dieses Jahres übernommenen deutschen Pay-TV-Musiksender CLASSICA will das Unternehmen zum international führenden Sender für klassische Musik ausbauen. Hierzu ergänzt Stingray die Angebote von CLASSICA mit von der Berliner EuroArts erworbenen hunderten exklusiven klassischen Musikproduktionen und Inhalten seines Senders Brava HD. „Damit verfügt CLASSICA über das weltweit größte Portfolio an qualitativ hochwertigsten Inhalten klassischer Musik“, betonte Tom Adams.



In-Store-Medialösungen



Neu in Deutschland ist der Geschäftsbereich „Stingray Business“. Dieser adressiert Netzbetreiber, die mit eigenen Angeboten in den attraktiven Markt für In-store Multimedialösungen einsteigen möchten.



In Nordamerika bedient das Unternehmen bereits weit über 74.000 Verkaufsniederlassungen und Shops führender Marken wie zum Beispiel McDonalds, Walmart und IKEA mit Audio-Musikprogrammen. Ein zweiter Bereich sind TV-Musiksender für den PoS (Point-of-Sale). So etwa bringt die deutsche Telekom-Tochter T-Mobile USA-weit speziell zusammengestellte Musikinhalte von Stingray auf die TV-Displays in ihre Shops. „Wir wissen aus den bereits laufenden Gesprächen mit Netzbetreibern jeder Größe, dass es im deutschen Markt eine sehr hohe Nachfrage nach In-Store-Medialösungen gibt. Diese können wir mit unseren Erfahrungen und vielfältigsten Musikangeboten optimal bedienen“, sagte Tom Adams abschließend.

Stingray

Stingray (TSX: RAY.A; RAY.B) ist ein führender B2B Multiplattform-Anbieter von Musik- und In-store-Medialösungen. Das Unternehmen erreicht mit seinen Diensten in 156 Ländern rund um den Erdball geschätzte 400 Millionen Abonnenten. Zum Kunden- und Geschäftspartner-orientierten Unternehmen gehören die führenden digitalen Musik- und Videodienste: Stingray Music, Stingray Concerts, Stingray iConcerts, Stingray Brava, Stingray Djazz, Stingray Music Videos, Stingray Lite TV, Stingray Ambiance, Stingray Karaoke, Festival 4k und Classica. Stingray bietet darüber hinaus verschiedene Geschäftslösungen einschließlich musik- und digitalgestützter Displaylösungen über seine Stingray Business Division an. Zentraler Firmensitz ist Montreal. Das Unternehmen beschäftigt weltweit übert 350 Mitarbeiter einschließlich der USA, Großbritannien, den Niederlanden, Schweiz, Frankreich, Israel, Australien, Südkorea und Singapur. Stingray war 2013 und 2014 Finalist der Top-50 Technology Fast Liste von Deloitte und wird vom Magazin PROFIT als eines der schnellst wachsenden Unternehmen Kanadas bezeichnet. 2016 wurde Stingray vom IR Magazine für die beste Investor Relations eines IPO in Kanada ausgezeichnet. Weitere Informationen: www.stingray.com.





