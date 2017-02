Lumizil – let’s talk about lux

Nichts füllt den Tank an Glückshormonen besser auf, als von warmen Sonnenstrahlen geweckt zu werden – Licht ist ein wahres Lebenselixier für den Menschen. Deshalb ist es nicht nur in der dunklen Jahreszeit wichtig, das Zuhause mit schönem Licht auszustatten. Im Möbelgeschäft wird man beim Lampenkauf aber häufig vom Angebot geblendet und auch das Onlineshopping ist eine Herausforderung. Welche Trends gibt es gerade? Für welchen Raum brauche ich welches Licht? Und vor allem: Wo bekomme ich ganz schnell die perfekte Lampe, ohne lange zu suchen?



Die Antwort auf alle Fragen, die im altbekannten Möbelhaus und bei der Onlinesuche aufkommen, hat Lumizil. Der 2014 gegründete Berliner Onlineshop ist einer der schnellsten und größten in Europa und revolutioniert mit seinem Service den Lampenkauf.



Lumizil lights up

Wer bei dem riesigen Angebot von fast 20.000 Pendelleuchten, Tischleuchten, Strahlern, Küchenlampen, Badlampen, Wohnzimmerlampen bis hin zu Büroleuchten jeglicher Art einen Guide braucht, dem geht bei Lumizil ein Licht auf: Mit wenigen Klicks sind die richtigen Kategorien und Filter für die Wahl zwischen Innen- und Außenbeleuchtung und vielen Modellen wie z. B. Steh- und Deckenlampen oder Kronleuchtern eingestellt. Mit weiteren Filtern wie modernen oder klassischen Formen und technischen Details wie Dimmbarkeit, Leuchtmittel und Material entspricht die Auswahl genau den eigenen Vorstellungen. Die vielen Inspirationswelten wie Vintage, Modern oder Industriell machen es auch Unentschlossenen ganz einfach, das eigene Heim ins rechte Licht zu rücken. Kaum ein anderer Lampen-Onlineshop bietet eine Bandbreite wie Lumizil und macht Interior-Liebhaber aller Stilrichtungen in Rekordzeit glücklich.



Speed of light

Lampen aus dem Lumizil-Shop gehen innerhalb von einem Tag in den Versand und sind nach blitzschnellen 48 Stunden schon beim Kunden. Da immer der jeweilige Hersteller direkt ab Lager verschickt, ist die Lieferung in Lichtgeschwindigkeit garantiert – und sogar kostenlos ab einem Wert von 50 Euro.



Bright news

Sobald eine Marke neue Modelle auf den Markt bringt, sind sie bei Lumizil schon erhältlich. Die aktuellen Trends und technischen Neuerungen rund um LED-Lampen, Smart Home und Designerleuchten werden in weniger als fünf Minuten in den Shop integriert und können sofort verschickt werden Die Käufer werden auch auf dem Blog und über Facebook, Pinterest sowie Instagram immer sofort informiert.



The guide to light

Unter der kostenlosen Servicehotline beantworten erfahrene Lampenprofis alle Fragen. Wer es leid ist, mit anonymen Robotern Telefongespräche zu führen, erreicht bei Lumizil echte Mitarbeiter und Beleuchtungsexperten, die immer in Kontakt mit den Herstellern stehen. Auch in den sozialen Netzwerken bekommen Kunden in Lichtgeschwindigkeit eine Antwort.



Ein inspirierendes Magazin auf der Website hilft der Vorstellungskraft mit Wohnideen und Tipps auf die Sprünge und sorgt dafür, dass man sich in einem Labyrinth aus Lichtern besser zurechtfindet. Das umfangreiche Lampenlexikon und Informationen rund ums Thema Beleuchtung erleichtern die Entscheidung, welche Lampe das Zuhause zum Strahlen bringen soll.



Best of both worlds

Das junge Unternehmen verfolgt ehrgeizig das Ziel, das Kauferlebnis im World Wide Web immer mehr zu optimieren und hat den ersten begehbaren Onlineshop für Lampen entwickelt. Denn viele Käufer wollen die Lampen live sehen und nicht nur auf Fotos. Im Möbelhaus Schaumann in Kassel gibt es seit September 2016 das erste reale Lumizil-Leuchtenparadies, eine von Gründerin Lena Schaumann und ihrem Team designte Lampenwelt, die nichts mit klassischen Lampenabteilungen zu tun hat. Auf rund 500 Quadratmetern können Kunden 700 Topseller des Onlineshops vor Ort erleben und sofort mit nach Hause nehmen. Zusätzlich haben sie mit von Lumizil bereitgestellten iPads Zugriff auf eine noch viel größere Auswahl verschiedenster Formen, Farben und Variationen im Onlineshop. Die Lieferung erfolgt innerhalb von zwei Tagen bequem nach Hause, auf Wunsch auch zur Selbstabholung ans Möbelhaus.



Lena Schaumann hat die Vision, ganz schnell viele weitere deutsche Möbelhäuser mit Lumizil-Leuchtenparadiesen auszustatten: „Wir setzen darauf, mit Lumizil frei nach dem Motto old meets new business das Beste aus der Online- und Offlinewelt zusammenzubringen und wollen mit aller Kraft die Revolution des klassischen Möbelmarktes vorantreiben. Bis Ostern 2017 werden wir in zwei weiteren Möbelhäusern vertreten sein und das ist erst der Anfang.“

Lumizil ist einer der schnellsten und größten Onlineshops für Lampen in Europa und hat fast 20.000 verschiedene Modelle im Angebot. Das Berliner Start-up revolutioniert den Kaufprozess durch ganz genaue Filtereinstellungen im Onlineshop sowie einen schnellen Kundenservice und Versand. In einem begehbaren Onlineshop im Möbelhaus Schaumann in Kassel werden Lampen ausgestellt, die vor Ort mitgenommen werden oder in vielen Varianten über von Lumizil bereitgestellte iPads oder beim Verkäufer bestellt und innerhalb von 48 Stunden ausgeliefert werden können. Eine Servicehotline mit Einrichtungsprofis und eine schnelle Erreichbarkeit per Telefon, Mail und Social Media runden das Angebot ab. Das Start-up wurde 2014 von Lena Schaumann in Berlin gegründet. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.lumizil.de.



