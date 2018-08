Freizeittipp: Führung über die Kokerei Zollverein

Die beeindruckende Kokerei Zollverein mit ihren scheinbar unendlichen Rohren und hoch aufragenden Schornsteinen lädt zu einer Entdeckungstour ein: Bei der Führung „Durch Koksofen und Meistergang“ im Denkmalpfad Zollverein lernen die Teilnehmer montags bis freitags um 11:30 und 14:30 Uhr sowie am Samstag und Sonntag um 11:30, 12:30, 14:30 und 15:30 Uhr die Produktionsanlagen der einst größten Zentralkokerei Europas kennen.



In den Öfen der Kokerei wurde bis 1993 bei mehr als 1.000 Grad Celsius Kohle zu Koks veredelt. Während der Führung erklärt der Gästeführer anschaulich die Produktionsabläufe auf der Kokerei von der Anlieferung bis zur Verkokung. Neben technischen Erläuterungen erhalten die Besucher zahlreiche Einblicke in den harten Arbeitsalltag der Koker bei Lärm und Hitze. Auf dem Dach der Mischanlage bietet sich den Teilnehmern ein faszinierender Blick über das Gelände des UNESCO-Welterbes Zollverein und die Umgebung.



Die Teilnahme an der zweistündigen Führung kostet 9,50 Euro (ermäßigt 6 Euro), für einen Erwachsenen und eigene Kinder 14 Euro, für zwei Erwachsene und eigene Kinder 22 Euro. Treffpunkt ist der Infopunkt vor der Mischanlage auf dem Kokerei-Gelände. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel 0201 246810 oder per E-Mail an denkmalpfad@zollverein.de. Tickets sind außerdem im Online-Shop des Denkmalpfads Zollverein unter https://zollverein.ticketfritz.de buchbar. Für die Führungsteilnahme werden festes Schuhwerk und strapazierfähige sowie witterungsgerechte Kleidung unbedingt empfohlen.



Führung: „Durch Koksofen und Meistergang. Der Weg der Kohle auf der Kokerei“



Termin: montags bis freitags, 11:30 und 14:30 Uhr; samstags und sonntags, 11:30, 12:30, 14:30 und 15:30 Uhr



Teilnahmegebühr: 9,50 €, ermäßigt 6 €, Kinder und Jugendliche 5 bis 17 Jahre 6 €, Familientickets: ein Erwachsener und eigene Kinder 14 €, zwei Erwachsene und eigene Kinder 22 €



Dauer: 2 Stunden



Treffpunkt: Infopunkt Kokerei, UNESCO-Welterbe Zollverein, Areal C [Kokerei], vor der Mischanlage



[C70], Arendahls Wiese, 45141Essen



Information und Anmeldung (unbedingt erbeten): Tel 0201 246810, denkmalpfad@zollverein.de, https://zollverein.ticketfritz.de



Der Denkmalpfad Zollverein



Bei einer Führung im Denkmalpfad Zollverein, den original erhaltenen Übertageanlagen der Zeche und Kokerei Zollverein, folgen Besucher dem „Weg der Kohle“ von der Förderung bis zur Verkokung. Dabei erleben die Teilnehmer, wie und unter welchen Bedingungen die Bergleute und Koker einst gearbeitet haben. Das Angebot umfasst 36 verschiedene Führungen in bis zu sieben Sprachen für alle Altersgruppen. Der Zugang zum Denkmalpfad Zollverein ist nur im Rahmen einer Führung möglich.

