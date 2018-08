"Das Ruhrgebiet ist meine Heimat"

Mit einer humorvollen Spezial-Ausgabe beteiligt sich das Format #halbzwölf – sonntalk mit Peter Großmann am 02. September an den Feierlichkeiten zum NRW-Tag 2018 auf der Zeche Zollverein. Zu Gast beim kunterbunten Ruhrgebiets-Frühschoppen sind die Kabarettisten Fritz Eckenga, Konrad Beikircher und Bernd Gieseking. Für die musikalische Untermalung sorgt der N8chtschicht-Mitbegründer Peter Krettek. Im Interview blickt Fritz Eckenga auf die Veranstaltung voraus.



Sie sind in unterschiedlichen Rollen bereits zum dritten Mal zu Gast bei #halbzwölf. Was macht den kunterbunten Ruhrgebiets-Frühschoppen auf der Zeche Zollverein so besonders?



Fritz Eckenga: „Es ist einfach eine tolle Veranstaltung in einer umwerfenden Location mit einem sehr angenehmen Publikum. Dazu bin ich schon sehr lange mit Peter Großmann befreundet, wodurch die Grenzen zwischen Arbeit und privatem Leben fast verschwimmen. Da #halbzwölf ja immer mittags stattfindet, muss ich allerdings jedes Mal aufpassen, die Leute nicht aus Gewohnheit mit ,Guten Abend allerseits‘ zu begrüßen.“



Beim NRW-Spezial von #halbzwölf sind mit Ihnen, Konrad Beikircher und Bernd Gieseking drei Kabarettisten aus den unterschiedlichen Teilen von Nordrhein-Westfalen zu Gast. Sind Sie zuvor schon gemeinsam aufgetreten?



Fritz Eckenga: „Mit dem Rheinländer Konrad Beikircher, der ja ursprünglich aus Südtirol stammt, hatte ich vor kurzem eine Veranstaltung in der NRW-Vertretung in Berlin. Da ging es inhaltlich quasi um die Zwangsehe des Nordrheins mit Westfalen. Darüber hinaus kenne und schätze ich Konrad schon sehr lange.“



Und Bernd Gieseking?



Fritz Eckenga: „Mit Bernd bin ich tatsächlich sehr gut befreundet. Er hat rund zehn Jahre bei mir in der Nähe in Dortmund gewohnt und ist vor kurzem wieder in Richtung seiner Eltern nach Minden gezogen. Sowohl privat als auch beruflich haben wir schon sehr viele Dinge zusammen gemacht.“



Wie schaut Ihr persönlicher Part bei #halbzwölf aus?



Fritz Eckenga: „Das Ruhrgebiet ist meine Heimat, und es soll ja angeblich ein Teil von Westfalen sein. Ich glaube, darüber werde ich reden.“



Was bedeutet Heimat für Sie?



Fritz Eckenga: „Prinzipiell ist Heimat für mich etwas positiv Besetztes. Anders ist es da beim Patriotismus. Der ist etwas für Doofe – und Lokalpatriotismus ist etwas für ganz Doofe. Als Künstler schöpft man allerdings aus seiner eigenen Biografie, und ich bin nun mal ein Kind des Ruhrgebiets. Hier bin ich und fühle ich mich zuhause. Mein Großvater war auch noch Bergmann. Insgesamt sollte man viele Dinge aber einfach nicht so ernst nehmen. Ein Graus ist es mir, wenn Menschen Heimat als Kampfbegriff missbrauchen.“



Ihre Heimat ist das Ruhrgebiet, Konrad Beikircher lebt im Rheinland. Resultieren daraus bereits Unterschiede für die jeweiligen Programme?



Fritz Eckenga: „Ich denke schon. Konrad Beikircher ist im Vergleich zu mir deutlich redseliger. Das ist schon witzig, wenn man einen Kollegen trifft, dem man beweisen kann, dass man mit drei Hauptsätzen genauso viel sagen kann wie mit 30. Aber wie gesagt – bitte alles nicht so ernst nehmen. Das Wesen eines Ostwestfalen wie Bernd Gieseking ist mir da etwas näher. Da reichen manchmal einzelne Worte, um sehr vieles auszudrücken. Wie sich diese regionalen Eigenheiten ganz genau verhalten, wird man dann am 02. September bei #halbzwölf sehen.“



Tickets für #halbzwölf sind im Online-Shop auf www.adticket.de erhältlich.



Veranstaltung: #halbzwölf – sonntalk mit Peter Großmann

Die nächsten Termine: So, 02.09.2018, So, 04.11.2018, So, 16.12.2018

Zeit: Einlass 11:00 Uhr, Beginn 11:30 Uhr

Ort: UNESCO-Welterbe Zollverein, Areal A [Schacht XII], Halle 12 [A12], Gelsenkirchener Straße 181, 45309 Essen

Veranstalter: Stiftung Zollverein

Eintritt: 15 €, ermäßigt 9 €, inklusive aller Gebühren

Tickets: Tel +49 180 6050400 [0,20 €/Anruf dt. Festnetz, mobil max. 0,60 €/Anruf], www.adticket.de

Informationen: www.facebook.com/halbzwoelf

Pressekontakt: schüngelschwarz – Agentur für Kommunikation, E-Mail: info@halbzwoelf.ruhr, Tel 0201 749 23 24

