Pressemitteilung BoxID: 781021 (Stiftung Warentest)

Die beste gesetzliche Krankenkasse für Sie

Krankenkassen­vergleich

18 Krankenkassen haben ihren Beitrags­satz zum Jahres­wechsel erhöht, 2 haben ihn gesenkt, darunter eine Große. Hundert­tausende Versicherte sind von diesen Änderungen betroffen. Mehr denn je gilt das Motto: Vergleichen und sparen. Das geht mit dem Krankenkassen­vergleich der Stiftung Warentest. Unser Beitrags­rechner enthält alle aktuellen Beitrags­sätze der Krankenkassen und ermittelt, wie viel Sie bei einem Kassen­wechsel sparen – oft sind es einige Hundert Euro pro Jahr. Unsere Daten­bank sagt, welche Kassen Extras anbieten wie Zuschüsse zu Osteo­pathie oder Reiseimpfungen, erweiterte Vorsorgeunter­suchungen oder Online-Services wie eine elektronische Patientenquittung.



18 Kassen erhöhen Zusatz­beitrag, eine Kasse verzichtet ganz



Sehr viele Krankenkassen lassen ihren Beitrags­satz für 2020 zunächst unver­ändert. 18 der für alle geöff­neten Kassen erhöhen ihn aber – meist sind dies regionale Betriebs­kassen. Die AOK Sachsen-Anhalt verzichtet 2020 dagegen komplett auf einen Zusatz­beitrag. Das ist der Teil des gesamten Beitrags­satzes, den jede Kasse individuell fest­legen kann. Er kommt zum allgemeinen Beitrags­satz von 14,6 Prozent dazu, der bei allen Kassen gleich ist. Teure Kassen haben demnach einen höheren Zusatz­beitrag als güns­tige Krankenkassen. Unsere Daten­bank zeigt, wie hoch die aktuellen Beitrags­sätze von 73 der derzeit 78 allgemein geöff­neten Kassen sind.



Beiträge vergleichen, Kasse wechseln, sparen



Wer von einer teuren Kasse zu einer güns­tigeren wechselt, kann mehrere hundert Euro Beitrag pro Jahr sparen. Die Ersparnis ist neben dem Beitrags­satz der Kasse abhängig vom Einkommen. Wer monatlich 3 000 Euro brutto verdient und von einer teuren Krankenkasse zur bundes­weit güns­tigsten wechselt, spart knapp 200 Euro im Jahr, sehr gut verdienende Arbeitnehmer mehr als 300 Euro. Allerdings: Wer mit seiner Kasse zufrieden ist, sollte nicht nur auf den Beitrag schauen. Oft lässt sich auch sparen, wenn die Kasse gewünschte Extra­leistungen über­nimmt – etwa Zuschüsse für eine ärzt­lich verordnete Osteo­pathie oder die professionelle Zahn­reinigung.



Tipp: Nutzen Sie nach dem Frei­schalten des Vergleichs unseren praktischen Wechsel­rechner! Er zeigt Ihnen auf den Euro genau, wie viel Sie mit einem Wechsel von Ihrer Kasse zur Wunsch­kasse sparen können.



Tipp: Sie suchen Informationen zur privaten Kranken­versicherung? Alles, was Sie wissen müssen, finden Sie im kostenlosen Special Private Krankenversicherung.



Das bietet Ihnen der Krankenkassen­vergleich



Beiträge und Leistungen Gesetzliche Krankenkassen. Die Daten­bank enthält Beitrags­sätze, Leistungen und Service­angebote fast aller frei wähl­baren Krankenkassen. Mehr als 98 Prozent der Beitrags­zahler sind in einer Kasse versichert, die im Vergleich der Stiftung Warentest enthalten ist. Kassen, die nur bestimmten Personen­gruppen offen­stehen, sind nicht in der Daten­bank.



Beitrags­rechner. Unser Krankenkassen­rechner ermittelt, wie viel Beitrag sie bei Ihrer Krankenkasse zahlen und wie viel Geld sie sparen, wenn Sie zu einer güns­tigeren Kasse wechseln.



Heft-Artikel. Zusätzlich erhalten Sie nach dem Frei­schalten der Daten­bank auch Zugriff auf die Artikel aus unserer Zeit­schrift Finanztest zum Thema „Krankenkassen“. Sie können sich die Testberichte im Originallayout als PDF herunter­laden.



Unterschiede bei Leistungen und Service



Der Vergleich der Kranken­versicherungen zeigt schon jetzt: Es gibt durch­aus güns­tige Krankenkassen mit guten Extra­leistungen – zum Beispiel mit vergleichs­weise hohen Zuschüssen zur Zahn­reinigung und Osteo­pathiebe­hand­lung. Auch diese Zusatz­angebote können Sie in der Daten­bank schnell recherchieren. Hintergrund: Die Krankenkassen können in bestimmten Bereichen Zusatz­leistungen anbieten, die über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus­gehen. Diese medizi­nische „Grund­versorgung“ ist bei allen Kassen gleich Das bieten alle Kassen.



Krankenkassen­vergleich lohnt wegen Zusatz­leistungen



Das Angebot an Zusatz­leistungen unterscheidet sich von Kasse zu Kasse. Ein Krankenkassen­vergleich lohnt also auch bei den Extra­leistungen, denn oft geht es auch hier um viel Geld. Das ist etwa bei einer Kinder­wunschbe­hand­lung (künst­liche Befruchtung) oder Osteo­pathiebe­hand­lung der Fall: Überblick wichtiger Zusatzleistungen. Welche Kassen hier zusätzliche Kosten für Versicherte über­nehmen, zeigt der Krankenkassenkassen­vergleich nach dem Frei­schalten. Auch andere Extras wie Reiseimpfungen, zusätzliche Vorsorgeunter­suchungen oder die Zahn­reinigung sind abge­bildet. Zahlt die eigene Kasse nichts oder nur wenig bei den gewünschten Extras, kann ein Kassen­wechsel lohnen. So zahlen etliche Kassen Zuschüsse für Gesund­heits­kurse (etwa Yoga und Pilates) und auch für Gesundheitsreisen, wenn am Wohn­ort keine Zeit für regel­mäßige Kurse ist.



Hinweis: Die Extra­leistungen werden ebenfalls für alle Kassen monatlich aktualisiert und laufend in unseren großen GKV-Vergleich einge­arbeitet. Das gilt natürlich auch für den Service der Kassen, etwa die Anzahl der Geschäfts­stellen, die persönliche Beratung durch Kassen­mit­arbeiter zu Hause und die Vermitt­lung von Terminen beim Fach­arzt.



Extra­vorsorge für Frauen – wo die Kasse unterstützt



Ärzte bieten häufiger zusätzliche Unter­suchungen zur Früh­erkennung von Krankheiten an – gegen Bezahlung. So bieten Gynäkologen ihren Patientinnen etwa eine Ultra­schall­unter­suchung der Brust, der Gebärmutter oder der Eier­stöcke an. Mehrere Kassen bieten ihren Mitgliedern hier einen Zuschuss. Auch eine besondere Tast­unter­suchung durch Blinde, genannt „Discovering Hands“, wird von vielen Kassen unterstützt. Das gleiche gilt für Kurse, in denen Frauen lernen können, ihre Brust selbst nach der „MammaCare-Methode“ zu unter­suchen. Besondere Früh­erkennungs­programme, die zum Beispiel für Menschen mit familiärer Vorbelastung für Brust- und Eier­stock­krebs angeboten werden, können Betroffene ebenfalls bei vielen Kassen wahr­nehmen. Welche Kasse besondere Vorsorgeunter­suchungen unterstützt, erfahren Sie in unserem Krankenkassen­vergleich.



Jetzt immer mehr Kassen mit Online­service



Übrigens: Viele Krankenkassen bieten jetzt auch Online-Services an. So haben etwa die Hälfte der untersuchten Kassen eine Online­geschäfts­stelle, bei der man zum Beispiel Krank­schreibungen hoch­laden oder Mitglieds­bescheinigungen für Studierende herunter­laden kann. Häufig können Sie dort auch die Patientenquittung einsehen. Und manche Kassen bieten Live- oder gar Video-Chats zur Klärung Ihrer Fragen.



Tipp: Nach dem Frei­schalten können Sie die Kassen nach Service-Kriterien filtern.



Zusätzliche Informationen im kostenlosen Special



Wenn Sie sich zunächst ganz generell über die gesetzliche Kranken­versicherung (GKV) informieren möchten, steht Ihnen zusätzlich unser kostenloses Special Krankenversicherung zur Verfügung. Dort finden Sie unter anderem ausführ­liche Tipps zum Kassenwechsel oder lesen, was zu tun ist, wenn die Kasse nicht zahlt.



Die beste Kasse finden: So gehen Sie vor



Bundes­land auswählen. Wählen Sie zunächst das Bundes­land aus, in dem Sie wohnen oder arbeiten. Der Krankenkassen­vergleich zeigt Ihnen dann alle gesetzlichen Kassen an, die dort zuständig sind. Diese Einschränkung ist notwendig, da Sie immer nur zu einer dieser Kassen wechseln können.



Extras auswählen. Im Anschluss können Sie Ihre Auswahl verfeinern, indem Sie nach bestimmten Extra­leistungen filtern. Dazu müssen Sie nur die gewünschten Zusatz­angebote ankli­cken. Das können zum Beispiel besondere Leistungen rund um Impfungen, Schwangerschaft, besondere Heil­methoden oder Zahn­vorsorge sein. Kassen, die alle von Ihnen ausgewählten Leistungen anbieten, erscheinen dann in der aktualisierten Liste.



Eigene Kasse auswählen. Möchten Sie nur Infos zu Ihrer derzeitigen Kasse, können Sie diese direkt nach Auswahl des Bundes­lands ankli­cken. Dann erhalten Sie alle Informationen, die unsere Daten­bank zu Ihrer Krankenkasse gespeichert hat.



Infos als PDF speichern. Speichern Sie die Informationen zu den Krankenkassen oder Ihren individuellen Kassen­vergleich als PDF-Datei auf Ihrem Rechner. Dann stehen Ihnen die Daten auch zur Verfügung, wenn Sie wieder offline sind. Um ganz sicher zu gehen, dass Sie die dargestellten Leistungen auch in Anspruch nehmen können oder ob Sie dafür bestimmte Voraus­setzungen erfüllen müssen (zum Beispiel die Behand­lung nur bei bestimmten Vertrags­ärzten, Teil­nahme nur an zertifizierten Kursen), sollten Sie noch einmal bei Ihrer Kasse nach­fragen.



Monatliche Aktualisierung



Um aktuelle Daten abbilden zu können, schreibt Finanztest alle Krankenkassen einmal im Monat an und befragt sie zu möglichen Änderungen bei den Leistungen, die der Produktfinder abbildet. Teilen die Kassen Änderungen oder Neuheiten mit, werden die Daten angepasst.



Diese geöff­neten Kassen nehmen nicht teil





BKK Public

BKK Textilgruppe Hof

BKK Werra Meissner

Debeka BKK

TUI BKK



Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (