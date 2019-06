Pressemitteilung BoxID: 757348 (Stiftung Stift Neuzelle)

Zukunftslabor im Kreuzhof des Klosters Neuzelle

Oper Oder-Spree 2019, Saisonstart am 4. Juli in Neuzelle

Oper Oder-Spree startet am 4. Juli 2019 mit der Premiere der Zauberflöte nach Wolfgang Amadeus Mozart in die Saison 2019. Ein junges Team von engagierten und professionellen Mitwirkenden wagt den Griff in das oberste Repertoirefach! Weltweit feiert die Zauberflöte ungezählte Premieren in jeder Saison. Warum also auch in Neuzelle und Beeskow?



Wir haben etwas zu sagen zu den Problemen von Jung und Alt, von Gut und Böse, von Mann und Weib, von Hell und Dunkel, und von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Neu interpretiert wird der Mozart, und bleibt uns doch verbunden und erhalten. Das sind wir unserem Publikum schuldig, dass wir immer wieder versuchen einen neuen Blick zu werfen auf das Geschehen in der Opernwelt, und uns den jungen begabten Künstlern anvertrauen, uns einen zauberhaften Sommerabend im Kreuzhof des Klosters Neuzelle zu gestalten.



Das Leitungsteam, die Sänger, das Orchester, die Bühnenbauer und Lichttechniker sind eingetroffen. Jetzt muss es gelingen, das vorbereitete, ausgedachte und geprobte mit allen Beteiligten zusammen zu setzen. Bis zur festlichen Premiere am 04 Juli 2019 im Kloster Neuzelle. Zwischen, neben und während der täglichen Stundengebete der Neuzeller Zisterzienser erklingt bereits der eine oder andere Ohrwurm aus den Proben - Bei Männern , welche Liebe… - Der Hölle Rachen…..- Papapapapapapapapapapapapapagena… und so fort.



Kommen Sie, schauen Sie und staunen Sie!



Termine



Kreuzhof Neuzelle



04.07.2019, 20:00 Uhr – Premiere

05.07.2019, 20:00 Uhr

06.07.2019, 20:00 Uhr

07.07.2019, 16:00 Uhr

11.07.2019, 20:00 Uhr

12.07.2019, 20:00 Uhr

13.07.2019, 20:00 Uhr



Fotoprobe: Am 03.07.2019, 20:00 Uhr findet eine Fotoprobe im Kreuzhof statt. (Bitte melden Sie sich vorher bei Frau Luzsinszky an, unter: 033652-81425 / luzsinszky@stift-neuzelle.de)



Adresse und Tickets:



Kloster Neuzelle

Besucherinformation Neuzelle

Stiftsplatz 7

15898 Neuzelle

Telefon 03 36 52 - 61 02

tourismus@neuzelle.de



Weitere Informationen, Karten und Termine:



www.operoderspree.de

www.750jahre-klosterneuzelle.de

