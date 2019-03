Pressemitteilung BoxID: 745297 (Stiftung Schloss Friedenstein Gotha)

Schlossanekdoten und Objekte zum "Begreifen": Sonderführungen durch das Barocke Universum Gotha

Donnerstag, 28. März, 19 Uhr (Der Gothaer Musenhof – Führung im historischen Kostüm mit Oberhofmeisterin von Buchwald)

Sonntag, 31. März, 15 Uhr (Museum mal anders)

Schlossmuseum Gotha



Im Kostüm und mit einer Menge Geschichten im Gepäck wird Stiftungsmitarbeiterin Sandra Gerlach Interessierten die Sitten und Gebräuche am Hofe von Herzogin Luise Dorothea (1710 – 1767) näherbringen. Als Oberhofmeistern Juliane Franziska von Buchwald, die unter den Mitgliedern des Hofstaates nur liebevoll „la Maman“ genannt wurde, hat sie eine Menge zu berichten. Im Auftrag der Herzogin hat sie die Aufgabe, eine ausgewählte Gruppe von Bürgern am Donnerstag, den 28. März, um 19 Uhr durch den „Gothaer Musenhof“ zu führen. Ausnahmsweise dürfen auch die privaten Gemächer der Herzogin betreten werden. Luise Dorothea vertraut eben der innigen Freundin, deren Schatz an Geschichten des Hofes unerschöpflich ist. Ob das alles auch für die Öffentlichkeit bestimmt ist?



Was sonst streng verboten ist, wird für Familien und Individualbesucher, die das Schlossmuseum buchstäblich „begreifen“ möchten, am Sonntag, den 31. März, um 15 Uhr möglich: Museumspädagogin Petra Hill nimmt Gäste mit auf den etwas ungewöhnlicheren Rundgang „Museum mal anders“, bei dem ausgewählte Objekte mit interessanten Oberflächenstrukturen im Vordergrund stehen. Während der Führung durch die historischen Schlossräume und die Kunstkammer können Stoff- und Tapetenproben sowie Nachbildungen von Kunstkammer-Objekten erfühlt werden.



Für beide Führungen wird um eine vorherige Anmeldung unter 03621 – 82 34 0 gebeten, da es nur eine begrenzte Anzahl an Teilnahmeplätzen gibt. Der reguläre Eintritt beträgt jeweils 10,00 Euro (ermäßigt 4,00 Euro) und beinhaltet bereits die Führungskosten. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen haben freien Zutritt.



