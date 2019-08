Pressemitteilung BoxID: 764811 (Stiftung Schloss Friedenstein Gotha)

Museumslöwen bitten beim Sommerfest zum Maskenball mit Stadtwette und bauhauskapelle

Freitag, 6. September 2019, 18:30 Uhr / Schloss Friedenstein Gotha, Garten des Pagenhauses

Passend zum 100-jährigen Jubiläum des Bauhauses veranstalten die Museumslöwen ihr jährliches Sommerfest ganz in der Tradition der Studentenfeste am Bauhaus der 20er Jahre in Weimar. Hierfür laden die Förderer des Museums der Natur Gotha am 6. September 2019 ab 18:30 Uhr in den Garten des Pagenhauses von Schloss Friedenstein Gotha ein. Das Restaurant Pagenhaus wird die Besucher mit kulinarischen Spezialitäten aus den 1920er Jahren überraschen.



Mit Farbbeuteln, wie im Film „Lotte am Bauhaus“, der von einer jungen Frau handelt, die in den 20er Jahren am Bauhaus studierte, wird aber nicht geworfen. Dafür nehmen Masken und eine überdimensionale Löwen-Marionette Bezug zur Jahreshauptausstellung „Oskar Schlemmer – Das Bauhaus und der Weg in die Moderne“ der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha, die bis 28. Juli 2019 im Herzoglichen Museum zu sehen war. „Damit es auch bei uns hoch hergehen wird und die Beine nicht still stehen, haben wir die „neue bauhauskapelle weimar“ gewinnen können.“, so die Organisatorin des Sommerfestes Beate Aé-Karguth.



Wie immer ist „Mitmachen“ angesagt: Die Besucher des Festes können ihre eigenen Masken mitbringen oder haben vor Ort die Gelegenheit, an einem Stand der Firma Hanf aus Ohrdruf historische Masken zu erwerben und diese anschließend selbst zu bemalen. Bastelbegeisterte Helfer werden zudem für eine besondere Aktion gesucht: Eine extra für das Fest gebaute Löwen-Marionette soll eine kunterbunte Löwenmähne aus mitgebrachten Stoffstreifen, dicken Wollfäden, Kordeln oder Schnüren erhalten.



Sie wird um 21:15 Uhr beim Höhepunkt des Sommerfestes samt Stadtwette zugleich im Mittelpunkt stehen: Auf einer „Löwen-Parade“ sollen mindestens 50 maskierte Gäste mit der Löwen-Marionette zum Denkmal Ernsts des Frommen ziehen. Diese Aktion ist auch gleichzeitig die Stadtwette, zu der die Beigeordnete der Stadt Gotha, Marlies Mikolajczak, die Museumslöwen herausgefordert hat.



Der Eintritt zum Sommerfest ist wie immer frei.

