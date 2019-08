Pressemitteilung BoxID: 762520 (Stiftung Schloss Friedenstein Gotha)

Letztes Ekhof-Festival-Konzert mit ECHO Klassik-Preisträger am kommenden Sonntag - Tickets erhältlich

Sonntag, 11. August 2019, 15 Uhr / Schloss Friedenstein Gotha, Ekhof-Theater

Am kommenden Sonntag, den 11. August 2019 um 15 Uhr, wird das Barockensemble CONCERT ROYAL Köln zum Abschluss der Konzertreihe des Ekhof-Festivals 2019 auftreten. Das Ensemble um Oboistin Karla Schröter hat es sich zur Aufgabe gemacht, Handschriften oder Erstdrucke, die seit dem 18. Jahrhundert nicht mehr zur Aufführung gekommen sind, in Archiven und Bibliotheken ausfinden zu machen, um sie wieder auf historischen Instrumenten erklingen zu lassen. 2015 erhielt ihre CD-Einspielung „Johann Wilhelm Hertel: Kammermusik für Bläser“ die Auszeichnung ECHO Klassik verliehen. Gemeinsam mit Oboistin Schröter tritt die Musikergruppe in Gotha als Trio bestehend aus Barockviolinisten Erik Sieglerschmidt und Orgelpositivisten Willi Kronberg auf.



Während es sich bei den Komponisten John Stanley und Thomas Augustin Arne um zwei bekannte Engländer handelt, steht auch der heute fast unbekannte Komponist Johann Georg Linike auf dem Programm: Erst holte Bach ihn nach Weißenfels, dann folgte ein Ruf Händels nach London.



Später brachte er Händelsche Opernpartituren nach Hamburg mit, damit sie dort aufgeführt werden konnten. Arne wurde im selben Jahr geboren als Händel nach London kam, der den jungen Musiker bald sehr schätzte. Außerdem erklingen Stücke von Bach, dem gebürtigen Eisenacher, und Johann Valentin Meder, der u. a. am Gothaer Hof wirkte. Dessen 300. Todestag wird 2019 mit einer kraftvollen Chaconne im französischen Stil gedacht.



Konzertkarten sind noch im Vorverkauf und an der Konzertkasse erhältlich: Sie kosten 20 Euro (1. Parkett / 2. Rang) bzw. 15 Euro (2. Parkett / 1. Rang) und können an allen bekannten Vorverkaufsstellen Thüringens, den Thüringer Tourist-Informationen und Geschäftsstellen der TA, TLZ und OTZ oder bei der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha (Tel. 03621 / 8234-0) erworben werden.



Mehr Informationen zum Ekhof-Festival 2019 finden Sie unter www.ekhof-festival.de. Ende August erscheint das Programm für das kommende Festival 2020, dessen Vorverkauf am 1. November 2019 startet.



Das Programm:



Johann Valentin Meder (1649 − 1719) für Oboe, Violine und Basso continuo

John Stanley (1712 − 1786) Voluntary für Orgel

Johann Georg Linike (ca. 1680 − 1762) Sonata F-Dur für Oboe und Basso continuo

Adagio – Allegro – Largo − Allegro − Un poco

Andante − non troppo Allegro

Johann Georg Linike (ca. 1680 − 1762) Sonata g-Moll für Violine, Oboe und Basso

continuo | Largo – Allegro − Alla breve

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) Sonata für Violine und Basso continuo

Thomas Augustin Arne (1710 − 1778) Sonata für Orgel

Georg Friedrich Händel (1685 − 1759) Sonata à 3 g-Moll für Oboe, Violine und Basso

continuo | Larghetto − Allegro − Adagio − Allegro



Weitere Informationen:



Sonntag, 11.08.2019, 15 Uhr

Ekhof-Theater

Konzert

Ekhof-Festival 2019

Barocke Kammermusik um Georg Friedrich Händel

Concert Royal, Köln

Eintritt: 15,00 € bis 30,00 €

Eintrittskarten und Buchung unter www.ticketshop-thueringen.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (