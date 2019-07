Pressemitteilung BoxID: 758770 (Stiftung Schloss Friedenstein Gotha)

Erfrischendes Sommerferienprogramm von Audioguide-Produktion bis zu Regenwald-Expedition - jetzt anmelden!

9. Juli bis 15. August 2019, Schloss Friedenstein Gotha, Herzogliches Museum und Umgebung

Für Kinder und Jugendliche in und um Gotha werden die Sommerferien dieses Jahr alles andere als langweilig: Die Stiftung Schloss Friedenstein Gotha hat ein abwechslungsreiches Veranstaltungspaket mit Führungen durchs Schloss und Museum, Workshops à la Bauhaus und einem medienkünstlerischen Audioguide/Podcast-Workshop geschnürt.



Für alle Sommerferienveranstaltungen (9. Juli bis 15. August) wird eine Voranmeldung empfohlen unter 03621 / 8234 550.



Ab dem 9. Juli 2019 verwandelt sich das Barocke Universum in ein erlebbares Geschichtsbuch: Von Masken-Workshops und Kunstateliers in der Jahresausstellung „Oskar Schlemmer – Das Bauhaus und der Weg in die Moderne“, Rollenspielen auf der Ekhof-Theaterbühne, geheimnisvollen Rundgängen durchs Schlossmuseum und den Tiefbrunnen oder tierischen Regenwald-Begegnungen im Museum der Natur. Alle Veranstaltungen sind natürlich auch für Familien und Individualbesucher geeignet.



Begleitend zur Bauhaus-Ausstellung um Oskar Schlemmer lädt das Vermittlungsprojekt „WERKstatt Schlemmer“ zur ästhetisch-spielerischen Auseinandersetzung mit den Formen und Ideen des Bauhauses ein: In Kooperation mit der Weimarer Mal- und Zeichenschule e. V. sind bei den Bauhaus-Ateliertagen Familien und Individualbesucher eingeladen, nach einem kurzweiligen Ausstellungsrundgang zusammen mit den bildenden Künstlern Manon Grashorn, Thomas Lindner und Karsten Kunert eigene Gemälde und Plastiken zu kreieren. Eine Anmeldung für die Kunstateliers ist noch für die Termine am 10./17./24. Juli (10 bis 14 Uhr) möglich. Und das Beste: Die Werke werden jeweils für eine Woche im Ausstellungsbereich präsentiert.



Ein besonderes Angebot an medienbegeisterte Kinder und Jugendliche bietet das Ferienprojekt „Audioguide/Podcast von Jugendlichen für Jugendliche“ vom 15. bis 26. Juli in Kooperation mit Radio F.R.E.I. und der Gothaer Tafel. Gemeinsam mit Medienkünstlern wird in einem kleinen Projektteam ein Audioguide über die faszinierenden Objekte der Ausstellung „Baustelle Geschichte“ entstehen. Hier werden 100.000 Jahre Geschichte Thüringens und der Welt erzählt: Vom Neandertaler-Werkzeug über die Locke der Queen bis zur Luftschutzapotheke aus dem 2. Weltkrieg oder Relikten aus der DDR. In ungezwungener Atmosphäre lernen die Teilnehmenden, mit Geräuschen und Effekten zu experimentieren oder wie kreatives Texten und Sprechen funktioniert. Teilnahme, Verpflegung und Fahrten stehen den 10 bis 18-jährigen kostenfrei zur Verfügung dank der Förderung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen von „Kultur macht stark“. Am Ende erhält jeder Teilnehmer ein offizielles Praktikumszeugnis, mit dem sogar die Berufschancen gesteigert werden können. Anmeldung via: streckhardt@stiftung-friedenstein.de oder 03621 / 8234 503.



Natürlich kann man das Schloss und die Museen in der Ferienzeit auch mit den Eltern auf eigene Faust erkunden. In Begleitung eines Erwachsenen haben Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres freien Eintritt.



Das gesamte Sommerferienprogramm findet sich im Internet unter www.stiftung-friedenstein.de, als PDF im Anhang und liegt als Flyer im Schloss und im Herzoglichen Museum, bei der Tourist-Information Gotha und in den Rathäusern der Stadt aus.



Wir wünschen wundervolle, wohlverdiente Sommerferien!

