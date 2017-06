Wilhelm von Humboldt - Gründervater der Museumsinsel

Aus Anlass des 250. Geburtstages von Wilhelm von Humboldt haben heute der Regierende Bürgermeister von Berlin Michael Müller, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und Gründungsintendant des Humboldt Forums Hermann Parzinger und die Familie von Heinz zu einem Festakt auf Schloss Tegel geladen. Im Anschluss an die Kranzniederlegung an der Familiengrabstätte und die Grußworte der Einladenden hielt Neil MacGregor, Leiter der Gründungsintendanz des Humboldt Forums, die Festrede "Eine ganz moderne Vergangenheit". Das musikalische Rahmenprogramm wurde von der Sing-Akademie zu Berlin gestaltet.



Hermann Parzinger sagte: "Wilhelm von Humboldt ist uns heute noch Vorbild und hat auch für die Staatlichen Museen eine entscheidende Rolle gespielt. In seinem humanistischen Bildungskonzept kam der ästhetischen Erziehung durch Kunst eine zentrale Rolle zu, unterstützt durch das Museum als Ort freier Selbstbildung. Und so wurde Wilhelm von Humboldt nicht nur zum Gründer der Berliner Universität, sondern auch zu einem Gründervater der Museumsinsel."



Die Mitglieder der Familie von Heinz sind die direkten Nachkommen Wilhelm von Humboldts und bewohnen und erhalten Schloss Tegel, den früheren Wohnsitz Wilhelm von Humboldts. Schloss Tegel, die Grabstätte und der öffentlich zugängliche Park bilden ein Ensemble, dessen Bedeutung als geistesgeschichtliches Dokument für das Leben und Wirken der Brüder Humboldt kaum überschätzt werden kann.

