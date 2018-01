"Vielfalt stärken". Das Ausstellungsprogramm bis 2020

Ausstellungshighlights 2018: „Black & White“ und „CARS – Driven by Design“ / Bauliche Maßnahmen am Ehrenhof / DIE GROSSE ab 2019 im Sommer mit längerer Laufzeit / Überarbeitung des digitalen Auftritts / Christian Hupertz neue Leitung Marketing und Digitales / 2017 das besucherstärkste Jahr seit 5 Jahren / Ab sofort jeden Donnerstag freien Eintritt in die Museumssammlung / Mitgliederrekord im Freundeskreis



Felix Krämer ist seit 100 Tagen als Generaldirektor des Museum Kunstpalast im Amt. Die zukünftige Arbeit mit den Beständen sowie das gemeinsam mit dem Kuratorenteam entwickelte Ausstellungsprogramm wird das Potenzial der Sammlung in ihrer Breite ausschöpfen: „Die Sammlung des Museum Kunstpalast bietet große Möglichkeiten für Forschung, Präsentation und Vermittlungsarbeit.“, bekräftigt Krämer. „Wie kaum ein anderes Haus vereint der Kunstpalast fast alle Gattungen und eine Vielzahl von Epochen unter einem Dach. Diese Vielfalt gilt es zu stärken und ins Licht zu setzen. Ausgangspunkt für unsere Arbeit ist zudem die Kunststadt Düsseldorf und die regionale Kunstszene, die eine internationale Strahlkraft hat.“ Ziel ist es, auch bislang zu wenig beachtete Bereiche der Sammlung wie die Angewandte Kunst oder die Glassammlung durch prominente Ausstellungsprojekte hervorzuheben.



Ausstellungsvorschau 2018 Ein erster Höhepunkt im Ausstellungskalender 2018 ist die Präsentation Black & White. Von Dürer bis Elíasson (22. März bis 15. Juli 2018), die von der National Gallery, London, in Zusammenarbeit mit dem Museum Kunstpalast organisiert wurde. Anhand einer Auswahl von etwa 80 Werken aus 700 Jahren bietet die Themenschau einen umfassenden Überblick über die Geschichte der Schwarz-Weiß-Malerei. Mit der großen Herbstausstellung CARS – Driven by Design (29. September 2018 bis 10. Februar 2019) widmet sich der Kunstpalast einem der wichtigsten Designklassiker : dem Automobil. Erstmals halten rund 25 herausragende Sportwagen der 1950er- bis 1970er-Jahre Einzug in das Ausstellungsgebäude. „Ich freue mich besonders auf diese für ein Kunstmuseum außergewöhnliche Präsentation.“, bemerkt Felix Krämer. „Mit diesem Projekt erhoffen wir uns, bisherige Besucher zu überraschen und neue Besuchergruppen zu erreichen, für die das Museum bislang keine Rolle gespielt hat.“



Zu den weiteren Ausstellungsprojekten 2018 zählt DIE GROSSE Kunstausstellung NRW (28. Januar bis 18. Februar 2018), mit der das Jahr beginnt. In der Verkaufsausstellung werden Werke von 156 Künstlern gezeigt. „Ich empfinde es als großes Glück, Direktor der Institution zu sein, in der die größte von Künstlern für Künstler organisierte Ausstellung in Deutschland zu sehen ist.“, betont Felix Krämer, der die Position der Schau zukünftig stärken möchte. Auf Initiative des Vorsitzenden des Vereins zur Veranstaltung von Kunstausstellungen, Michael Kortländer, wird DIE GROSSE Kunstausstellung NRW ab 2019 im Sommer mit einer längeren Laufzeit stattfinden. Kortländer: „Wir freuen uns außerordentlich über diese Möglichkeit und erhoffen uns durch die Verlegung ein noch größeres Publikum mit einem attraktiven Programm gewinnen zu können.“



Anfang Februar folgt im Museum Kunstpalast die Präsentation des höchstdotierten Absolventenpreises in Deutschland, des Ehrenhof-Preises (3. Februar bis 27. Mai 2018). Die Ausstellung der Preisträgerin Morgaine Schäfer ist gleichzeitig der Beitrag des Museum Kunstpalast zum Festival DUESSELDORF PHOTO. Im März eröffnet in der Graphischen Sammlung Das Rembrandt-Experiment (9. März bis 24. Juni 2018), eine gemeinsam mit Studierenden der Kunstakademie Düsseldorf erarbeitete Präsentation, in der die künstlerische Auseinandersetzung mit den druckgraphischen Werken Rembrandts im Fokus steht. Etwa 100 Radierungen des Niederländers werden den extra für diese Ausstellung entwickelten Arbeiten der jungen Künstler gegenübergestellt. Die Gemäldeschau Bilder ohne Schatten (25. März bis 15. Juli 2018) konzentriert sich auf Werke aus der Sammlung Kemp. Die ausgewählten Bilder – darunter unter anderem Arbeiten von Nicholas Krushenick oder Karl Otto Götz – verweisen auf ihre Eigengesetzlichkeit, repräsentieren sie doch kein Abbild der Welt, sondern ihre eigene Wirklichkeit. Die Sommerausstellung der Graphischen Sammlung widmet sich dem in Deutschland noch als Geheimtipp geltenden Künstler Giovanni Battista Beinaschi (6. Juli bis 7. Oktober 2018). Ausgangspunkt des Projektes sind die etwa 250 Zeichnungen aus dem Bestand des Museum Kunstpalast – die weltweit umfangreichste Sammlung seines Werkes. Die Ausstellung Walter Ophey. Farbe bekennen! (15. September 2018 bis 13. Januar 2019) nimmt das OEuvre des Landschaftsmalers Walther Ophey in den Blick, dessen künstlerischer Nachlass sich im Kunstpalast befindet. In der ersten großen Überblicksschau seit 1991 werden Gemälde und Papierarbeiten aus allen

Schaffensphasen des zu Lebzeiten weit über die Grenzen des Rheinlandes hinaus bekannten Künstlers gezeigt.



Veranstaltungen 2018



Begleitend zu den Ausstellungen werden verschiedene Veranstaltungen wie Führungen, Vorträge, Seminare und Workshops angeboten. Insbesondere die im Zuge der Highlight-Ausstellungen wechselnde Neueinrichtung des Museumsateliers setzt inhaltliche Schwerpunkte in der kulturellen Bildungs- und Vermittlungsarbeit des Hauses. Der Robert-Schumann-Saal bietet dem Publikum mit seinen beliebten Veranstaltungsreihen ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. In der Reihe erstKlassik! wird neben den hochkarätigen Streichquartetten Quatuor Ebène und dem Schumann Quartett die renommierte Klarinettistin Sabine Meyer mit einem Quintett in der ungewöhnlichen Besetzung von vier Saxophonen und einem Klavier auftreten. Ein Höhepunkt der Reihe Zweiklang! Wort und Musik ist die Veranstaltung mit dem Schauspieler Joachim Król, in der er die Kindheit von Albert Camus mit musikalischer Begleitung Revue passieren lässt. An einem anderen Abend der Veranstaltungsreihe beleuchtet die Schriftstellerin Elke Heidenreich mit ihren einfühlsamen Texten die persönlichen Seiten von Johannes Brahms, Clara und Robert Schumann und ihr Verhältnis untereinander, begleitet vom Trio Vivente.



Ausstellungsvorschau 2019 Das Jahr 2019 startet mit der großen Frühjahrsausstellung „Zu schön, um wahr zu sein“. Das Junge Rheinland (2. Februar bis 2. Juni 2019). Die Schau beschäftigt sich mit der in Düsseldorf formierten Künstlergruppe, der zeitweise bis zu 300 Maler, Graphiker, Bildhauer, Designer, Architekten, Dichter und Schauspieler angehörten. Im Mittelpunkt der Ausstellung At War. Kriegsfotografinnen von Lee Miller bis Anja Niedringhaus (9. März bis 16. Juni 2019) stehen acht Fotografinnen mit Arbeiten aus den letzten 80 Jahren. Das Projekt räumt mit der weitläufigen Annahme auf, dass die Kriegsfotografie eine Männerdomäne ist. Anlass ist die Erwerbung eines umfangreichen Konvolutes von Anja Niedringhaus durch den Freundeskreis Museum Kunstpalast. Die in Düsseldorf lebende Schweizerin Pia Fries (9. März bis 16. Juni 2019) wird wie der ebenfalls in Düsseldorf lebende Ulrich Erben (31. August 2019 bis 5. Januar 2020) mit einer Ausstellung gewürdigt. Beide Projekte werden in enger Abstimmung mit den Künstlern entwickelt. In der Präsentation zu Pia Fries stehen die unterschiedlichen Aspekte ihrer Arbeit mit graphischen Techniken im Rahmen der Malerei im Fokus. Die erste Museumsausstellung von Ulrich Erben in Düsseldorf bietet eine umfassende Übersicht über die Werkentwicklung des Farbfeldmalers. Mit Emile Gallé. Poesie in Glas (28. September 2019 bis 19. Januar 2020) widmet sich eine groß angelegte Retrospektive dem Werk dieses wichtigen französischen Jugendstilkünstlers. Ausgehend von der bedeutenden Gallé-Sammlung des Museums, zeigt die Ausstellung neben seinen berühmten Glasarbeiten auch die weniger bekannten Keramiken und Möbel.



Bauliche Maßnahmen und Ausbau der digitalen Präsenz



Neben der Realisierung von Ausstellungen und Veranstaltungen werden in den nächsten Jahren auch bauliche Maßnahmen im realen und digitalen Raum umgesetzt. 2018 ist der Abschluss der laufenden Dachsanierung des Sammlungsflügels geplant. Die Außenarbeiten an der Südhälfte sind abgeschlossen. Die Arbeiten an der Nordhälfte werden im April termingerecht aufgenommen und noch in diesem Jahr beendet. Für den Ausstellungsflügel ist geplant, die Architektur von Oswald M. Ungers wieder stärker zur

Geltung zu bringen. Hierzu zählt, den im Erdgeschoss liegenden Ausstellungssaal – in dem momentan noch Kasse und Shop untergebracht sind – wieder vollständig als Ausstellungsfläche zu nutzen. Weitere Maßnahmen sind in Vorbereitung.



Zentral für die Zukunft des Museum Kunstpalast ist der systematische Ausbau der Webpräsenz. Ziel ist es, das großartige Potenzial der Sammlung auch online zugänglich zu machen und dabei Vermittlungsangebote zu schaffen, die Lust auf den Museumsbesuch machen und den Interessenten zusätzliche Informationen bieten. „Die Überarbeitung des Internetauftritts ist für uns von großer Wichtigkeit, denn jeder Museumsausflug beginnt heute mit einem Klick auf die Website.“, stellt Felix Krämer fest. „Neben dem uneingeschränkten Zugang und der globalen Teilhabe können digitale Formate zusätzliche Erlebnisse kreieren, die ein traditioneller Museumsbesuch nicht leisten kann.“ Unterstützung bei dieser Aufgabe erhält das Museum Kunstpalast von Christian Hupertz, seit Anfang Januar Abteilungsleiter für Marketing und Digitales. „Ich bin sehr glücklich, mit Christian Hupertz einen ausgewiesenen Fachmann im Team zu haben.“, so Krämer. Hupertz ist langjähriger Werbeexperte und hat in diversen renommierten Agenturen gearbeitet, mit Stationen bei BMZ!FCA, Springer & Jacoby. Er war als langjähriger Geschäftsführer bei Jung von Matt sowie dreieinhalb Jahre als CEO bei Grey tätig und verantwortete für zwei Jahre das Marketing bei Peek & Cloppenburg. „Es ist ein seltenes Geschenk, wenn man Passion und Beruf miteinander verknüpfen kann. Daher freue ich mich sehr über die Chance, dies nun im Rahmen meiner Tätigkeit für dieses traditionsreiche Haus umsetzen zu können; die ersten bereits angeschobenen Themen sind eine Überarbeitung der CI und eine Restrukturierung der Marketingkommunikation.“, so Christian Hupertz.



Rückblick 2017



2017 verzeichnete das Museum Kunstpalast – zu dem auch der Robert-Schumann-Saal gehört – insgesamt 224.456 Besucher. Damit ist das vergangene Jahr das besucherstärkste seit fünf Jahren. Bei den von der Kulturellen Bildung und Pädagogik durchgeführten, ausstellungsbegleitenden Veranstaltungen wurden insgesamt 47.532 Teilnehmer gezählt, darin enthalten sind rund 28% Schülergruppen. Eine 30%ige Steigerung im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich bei den insgesamt 2.796 organisierten Führungen und Veranstaltungen. Eine gestiegene Zahl an Interessenten, Followern und Fans wurde auch im digitalen Bereich registriert. Die Website des Museum Kunstpalast wurde fast 1 Million Mal aufgerufen. Über 25.000 Fans folgten dem Museum auf seinen verschiedenen Social-Media-Kanälen (Facebook: 18.300, Twitter: 2.400, Instagram 4.900). Seit Januar 2018 erhalten Besucher der Sammlung dank der Unterstützung der Stadtwerke Düsseldorf jeden Donnerstag (11 bis 21 Uhr) freien Eintritt.



Zum Jahresende 2017 konnte der Freundeskreis Museum Kunstpalast einen Mitgliederrekord aufstellen. Erstmalig in seiner 52-jährigen Geschichte überschritt der Verein die 1.000er-Marke und zählte insgesamt 1.030 Mitglieder. Die von den Freunden initiierte Benefizversteigerung anlässlich von Beat Wismers Abschied und zugunsten eines Ankaufs für die Museumssammlung erzielte im Oktober 2017 eine Gesamtsumme von 268.200 Euro.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren