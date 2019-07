Pressemitteilung BoxID: 761636 (STIFTUNG MUSEUM KUNSTPALAST)

Kunstpalast erhält bedeutende Werke aus dem Vermächtnis von Hildegard Becker

Hildegard Becker (1928–2018), Witwe des durch kinetische Objekte und kinetischen Schmuck international bekannt gewordenen Goldschmiedekünstlers Friedrich Becker (1992–1997), hat dem Kunstpalast mehrere Gemälde, grafische Arbeiten und Glasobjekte vermacht. Zu dem Konvolut gehören je eine wichtige Arbeit von Lucio Fontana, Heinz Mack und Jan Schoonhoven. Enthalten sind außerdem fünfzehn grafische Werke, darunter drei Drucke des spanisch-baskischen Zeichners und Bildhauers Eduardo Chillida, drei Blätter von Fernand Léger und zwei Arbeiten des amerikanischen Expressionisten Kimber Smith, dessen Werke in deutschen Museen selten zu finden sind. Neben diesen wesentlichen Ergänzungen des Bestandes an Moderner Kunst und der Graphischen Sammlung sind dem Glasmuseum Hentrich zwei französische Jugendstil-Tischleuchten und zwei Küken aus der Murano-Glasserie „pulcini“ von Alessandro Pianon zugesprochen worden.



Felix Krämer, Generaldirektor Kunstpalast: „Dass Hildegard Becker in ihrem Vermächtnis den Kunstpalast so großzügig bedacht hat, freut mich sehr. Die ausgewählten Werke, die mit großer Kennerschaft von dem Ehepaar Becker über Jahrzehnte zusammengetragen wurden, stellen eine große Bereicherung für unsere Sammlung dar.“



Friedrich Becker, von dem drei kinetische Bildwerke seit 1978 zum Bestand des Museums gehören, pflegte gemeinsam mit seiner Frau den Kontakt mit dem Kunstpalast. Insbesondere mit Helmut Ricke, dem vormaligen Direktor der Sammlungen und Leiter des Glasmuseums, bestand über Jahrzehnte ein reger Austausch. Friedrich Becker selbst war ein für die Künstlergruppe Zero wichtiger Ansprechpartner bei deren Realisierung kinetischer Op-Art-Installationen. Zudem wirkte er als Lehrer an der Fachhochschule Düsseldorf prägend auf Generationen von Schmuckkünstlern.



Der Kontakt zu den Kunstexperten am Ehrenhof wurde von Hildegard Becker nach dem Tod des Ehepartners aufrechterhalten. Im Kunstpalast fand 2014 die Vergabe des erstmals 1999 von der Witwe ins Leben gerufenen, mit 5.000 Euro dotierten Friedrich-Becker-Preises mit der zugehörigen Ausstellung statt. Diese seitdem alle drei Jahre an innovative Schmuckkünstler vergebene Auszeichnung gibt Zeugnis über das bemerkenswerte bürgerschaftliche Engagement von Hildegard Becker. Bis zu ihrem Tode im vergangenen Jahr galt ihr Einsatz der Professor-Friedrich-Becker-Stiftung und dem zum Gedenken an ihren Mann ausgelobten Preis.



Die Werke von Heinz Mack, Ohne Titel (Flügel), 1965, Lucio Fontana, Concetto spaziale, Attese, 1968, und Jan J. Schoonhoven, R 69-35, 1969, sind in den Sammlungsräumen der Moderne im Kunstpalast ab sofort zu sehen.

