Freundeskreis Kunstpalast und Art Düsseldorf kaufen Werke für die Sammlung des Kunstpalastes

Am ersten Tag der Kunstmesse haben der Freundeskreis des Kunstpalastes und die Art Düsseldorf auf Empfehlung einer Fachjury folgendes Werk erworben:



Henrike Naumann

DDR Noir, 2019

Mixed Media Installation: Möbel, diverse Requisiten, Gemälde von Karl Heinz Jakob

Maße variabel



Der Kunstpalast und die Art Düsseldorf – zwei Institutionen, die aus der Kunststadt Düsseldorf hinaus in die Welt wirken – setzen hiermit ihre im letzten Jahr begonnene Partnerschaft fort. Ermöglicht durch das gemeinsame Engagement des Freundeskreises des Museums und der Messe konnte auch auf der diesjährigen Art Düsseldorf ein Neuzugang für die Sammlung gewonnen werden. Die Ankaufssumme beträgt 25.000 Euro und verdankt sich privaten Spenden besonders engagierter Mitglieder des Freundeskreises. Gil Bronner, Ralf Kreutzberg, Eric Nolte, Florian Peters-Messer sowie Dr. Nahlah Saimeh trugen zur Finanzierung dieser als Dauerleihgaben in den Kunstpalast gelangenden Erwerbungen bei. Die Art Düsseldorf ist mit 5.000 Euro beteiligt.



„Ich freue mich besonders, dass es erneut gelungen ist, großzügige Förderer für einen Ankauf des Freundeskreises bei der Art Düsseldorf zu finden. Mit dem Ankauf wird der zeitgenössische Teil der Sammlung weiter gestärkt. Der Freundeskreis des Kunstpalastes unterstützt die Sammlung in allen Bereichen; so wurde dieses Jahr unter anderem ein Garden Egg Chair für die Design-Abteilung angeschafft. Weiterhin wird der Freundeskreis eine Arbeit des Rheinischen Expressionismus ankaufen.“, kommentiert Gil Bronner, Vorsitzender der Freunde des Kunstpalastes.



Über die Auswahl der beiden Werke entschied eine Jury, bestehend aus Felix Krämer, Generaldirektor Kunstpalast, Kay Heymer, Leiter Moderne Kunst, Kunstpalast, und Stefanie Kreuzer, Hauptkuratorin Museum Morsbroich, Leverkusen, sowie den Vertretern der Freunde des Kunstpalastes Gil Bronner, Ralf Kreutzberg, Eric Nolte, Florian Peters-Messer und Dr. Nahlah Saimeh.



Die Art Düsseldorf hat sich als wichtige Kunstmesse der Stadt etabliert und findet jeden November auf dem Böhler-Areal statt. Sowohl durch Standort, Publikum und Qualität der teilnehmenden Galerien gibt die Messe der Kunst und Kultur in Düsseldorf wesentliche Impulse. Walter Gehlen, Leiter der Art Düsseldorf, zeigt sich ebenfalls erfreut über die Kooperation: „Dank dieser Erwerbung für die Sammlung des Kunstpalastes hat die Art Düsseldorf über ihren jährlichen Auftritt hinaus Bestand. Die enge Verbindung zwischen der Messe und der lokalen Museumsszene ist uns ein beosnderes Anliegen.“



Freunde des Kunstpalastes



Der Freundeskreis des Kunstpalastes hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem Museum ideell und finanziell bei seinen vielseitigen Aktivitäten zur Seite zu stehen und das Museum bei Neuankäufen, Ausstellungen, Restaurierungsmaßnahmen, pädagogischen Projekten und Publikationen zu unterstützen. Den Mitgliedern bietet der Freundeskreis ein facettenreiches Programm und ganzjährig freien Eintritt in den Kunstpalast inklusive aller Sonderausstellungen.



Art Düsseldorf



Die Art Düsseldorf hat sich mit ihrer Premiere 2017 als neue, innovative Plattform für Sammler, Galeristen und Kuratoren bewiesen. Die dritte Ausgabe findet vom 15. bis 17. November 2019 statt. Rund 100 junge sowie etablierte, regionale und internationale Galerien zeigen moderne und zeitgenössische Kunst in der architektonisch reizvollen, repräsentativen Halle auf dem Gelände der ehemaligen Böhler-Werke.





