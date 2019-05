Pressemitteilung BoxID: 754348 (STIFTUNG MUSEUM KUNSTPALAST)

Bundespräsident übernimmt Schirmherrschaft und kommt zur Eröffnung der Ausstellung "Utopie und Untergang. Kunst in der DDR"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übernimmt die Schirmherrschaft



für die Ausstellung „Utopie und Untergang. Kunst in der DDR“



5. September 2019 bis 5. Januar 2020



Für die in Düsseldorf stattfindende Ausstellung „Utopie und Untergang. Kunst in



der DDR“ hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Schirmherrschaft



übernommen. Der Bundespräsident wird zur Eröffnung der Ausstellung



kommen.



30 Jahre nach dem Mauerfall widmet sich der Kunstpalast der in der DDR entstandenen



Kunst mit einem besonderen Fokus auf Malerei. Anhand einer Auswahl



von 13 Künstlerinnen und Künstlern und etwa 110 Werken lenkt die Ausstellung



den Blick auf die überraschend vielseitige und zugleich widersprüchliche Kunstepoche



zwischen 1949 und 1989. In monographischen Werkgruppen werden



künstlerische Positionen zwischen Anpassung und Rebellion, Affirmation und



Subversion vorgestellt.



„Während in den neuen Bundesländern inzwischen wieder lebhaft über die



bildende Kunst aus der DDR diskutiert wird, gibt es in den alten Bundesländern



weiterhin große Wissenslücken.“, betont Felix Krämer, Generaldirektor Kunstpalast.



„Ich freue mich sehr über die Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Wir



hoffen, dass unsere Ausstellung großes Interesse wecken wird, aber insbesondere



dazu beitragen kann, einen neuen Blick auf die Kunst aus der DDR zu werfen.“



Neben den bekannten, oftmals als offizielle Repräsentanten der DDR wahrgenommenen



Künstlern wie Willi Sitte, Bernhard Heisig, Wolfgang Mattheuer und



Werner Tübke zeigt die Schau auch zu entdeckende Malerinnen wie Elisabeth



Voigt und Angela Hampel. Wie heterogen die Kunstszene in der DDR war, wird

