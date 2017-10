Der Herbst ist da!

Die Tage sind schon merklich kürzer, Morgennebel und bunte Blätter an den Bäumen sind untrügliche Zeichen dafür, dass der Sommer vorüber ist. Es ist Erntezeit, und auch im Wald tut sich einiges: reife Kastanien fallen von den Bäumen, die ihr Laub verlieren und sich so auf den Winter vorbereiten. Auch die Tierwelt reagiert auf weniger Licht und kühlere Temperaturen und bereitet sich auf den Winter vor. Da liegt es nahe, mal hinzuhören, wer da durch die Blätter raschelt und Tierstimmen einzuordnen. Aber dieses eine Heulen – woher das wohl kommt?



Im Mittelpunkt der kurzen, kindgerechten Hörspiele um die „Heule Eule“ steht weniger der nachtaktive Vogel denn all die anderen Tiere, die sich darum bemühen, die unglückliche Eule aufzuheitern. Ob das gelingt? Probieren Sie es doch selbst mal aus, und zwar mit den Ideen und Methoden für Kinder ab dem Kindergartenalter. Die CD ist bei Oetinger Audio erschienen und für 9,99 Euro im Handel erhältlich. Wir wünschen ganz viel Spaß.



Übrigens: Ohrenspitzer bringt seit vielen Jahren Kinder im Alter zwischen drei und 14 Jahren mit interessanten Hörspielen, aktiver Hörspielgestaltung und der Bedeutung des aktiven, aufmerksamen und bewussten Zuhörens in Berührung und liefert erprobte Methoden und Ideen, das Hören in den Fokus zu rücken. Ohren auf!

