Tages des Holzes im Museum der Arbeit - Vorführungen und Workshops für die ganze Familie!

In der aktuellen Ausstellung „Holz bewegt“ im Museum der Arbeit werden 50 innovative Holzerzeugnisse aus den Bereichen Möbel, Design und Interieur präsentiert, deren Hersteller am letztjährigen norddeutschen Nachwuchswettbewerb teilgenommen haben. Die Schwerpunktthemen des Wettbewerbs lauteten „Sinn und Sinne“ und „Faszination Holz“ und der Hintergrund der jungen Aussteller reicht von Absolventen verschiedener Meister- und Fachschulen über Tischler-Auszubildende bis zu Projektteilnehmern an Stadtteilschulen und Kinder-Werkgruppen.



Das Spektrum der Exponate in der Ausstellung reicht von besonderen Möbelstücken wie einem Phonotisch für Vinyl-Liebhaber, einer in seiner Komposition einzigartigen Schaukelliege und einem modern designten Couchtisch mit Reminiszenz an die 1950er Jahre bis hin zu einem Surfboard aus Treibholz und einer lebensgroßen Pferdeskulptur, an der Schülerinnen und Schüler aus neun europäischen Ländern beteiligt waren. Erstmals sind auch Objekte von und für Kinder unter den Ausstellungsstücken, wie „Cubie“, die Spielzeug-Steckfigur, übergroße Insekten und Spielzeug-Baumhäuser, die den schönen Namen „TipiTopis“ tragen.



Während der „Tage des Holzes“, an denen die Ausstellung am Freitag, dem 26. April und am Samstag, dem 27. April bei freiem Eintritt besucht werden kann, können sich die Besucher in Vorführungen und Workshops intensiv selbst mit dem Werkstoff Holz und seinen Eigenschaften beschäftigen. Unter dem Motto „Sehen, fühlen, anfassen und ausprobieren“ werden unterschiedliche Aspekte des handwerklichen Umgangs mit Holz präsentiert: Das Angebot der an den beiden Tagen vor Ort präsenten Firmen und Handwerksbetriebe reicht von Möbelbau und Gestaltung über das Drechseln mit wenigen Handgriffen bis zum Arbeiten mit japanischen Werkzeugen. Die Tischler-Innung Hamburg bietet Information zum Bereich Aus- und Weiterbildung, in der Druckwerkstatt des Museums wird das Drucken mit Holzlettern demonstriert und sogar das computergesteuerte Fräsen sowie bestimmte Lasertechniken stehen auf dem Programm. Für musikalische Unterhaltung sorgt am Samstag das Saxophonquartett meerKLANG. Weitere Informationen zum Programm finden Sie unter https://www.holzbewegt.info/





