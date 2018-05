Die Stiftung Gesundheit hat die Reporterin Deike Diening mit dem Publizistik-Preis ausgezeichnet. Sie würdigt damit ihren Multimedia-Beitrag "390 Gramm" über Frühgeburten und die Grenze zur Lebensfähigkeit, der im Dezember 2017 auf Tagesspiegel.de erschien. Diening hat den Preis auf dem Jahresempfang der Stiftung Gesundheit am 17. Mai 2018 im Hafen-Klub Hamburg entgegengenommen.



Facettenreicher Medien-Mix



Die Erstplatzierte begleitete zusammen mit ihrem Team drei Monate lang ein junges Paar mit seinem zu früh geborenen Sohn „Levi“ – er kam mit 390 Gramm zur Welt: „Die größte Hürde war es, eine Familie zu finden, die bereit sein würde, sich in dieser emotionalen Ausnahmesituation begleiten zu lassen, während das Überleben ihres Kindes noch ungewiss war“, so Diening. Mit Bildern, Videos, interaktiven Grafiken und einem 360-Grad-Video gelingt es Diening das Thema verständlich aufzubereiten. An der Multimedia-Produktion waren vier weitere Redakteure beteiligt: Hendrik Lehmann, Michaela Lehr, Jana Schlütter und Helena Wittlich.



Klassische Medien auf Platz zwei und drei



Zweitplatzierte ist Theresa Authaler mit ihrem Radiofeature aus dem Bayerischen Rundfunk „Mit Risiken und Nebenwirkungen - Wie man als junger Mensch mit einer Krankheit lebt“.



Den dritten Platz erreichte Caterina Lobenstein mit ihrem Beitrag "Warum verdient Frau Noe nicht mehr?", der in „Der Zeit“ erschien. Darin setzt sie sich mit dem Pflegefachkräftemangel in Deutschland auseinander.



Mehr zu den Preisträgern und den ausgezeichneten Beiträgen erfahren Sie unter: www.stiftung-gesundheit.de,



Webcode: Publizistik-Preis

