Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt: "Ein Blick zurück auf ein erfolgreiches Jahr"

Die Magdeburger Stiftung legt ihren jährlich erscheinenden Jahresbericht vor und zieht positive Bilanz

Die Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt hat ihren Jahresbericht 2018 veröffentlicht. Demnach haben mehr als 200.000 Besucher ihre Gedenkstätten und Veranstaltungen aufgesucht. Das ist zwar ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Allerdings bleibt damit das Gästeaufkommen nach wie vor hoch.



„Die Menschen haben mehr denn je Interesse an der Geschichte ihres Landes“, sagt Stiftungsdirektor Dr. Kai Langer. „Insbesondere in politisch brisanten Zeiten wie heute ist es entscheidend, aus dem Vergangenen zu lernen.“ Er freue sich besonders, dass man wichtige Projekte abschließen konnte, darunter beispielsweise die neue Dauerausstellung in der früheren NS-„Euthanasie“-Anstalt in Bernburg, oder den Bau für ein Besucher- und Dokumentationszentrum in der Gedenkstätte Gardelegen begonnen habe, das zu Ende 2019 in Betrieb genommen werden soll. „Wir blicken auf ein wirklich erfolgreiches Jahr zurück“, so Langer.



Die Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt ist eine staatliche Stiftung öffentlichen Rechts. Mit ihren sieben Gedenkstätten an neun Standorten zählt sie zu den landesweit bedeutendsten Einrichtungen der historisch-politischen Bildung. Sie widmet sich der Erforschung und Vermittlung der doppelten Diktaturgeschichte Deutschlands.



Download: http://lsaurl.de/Jahresbericht

