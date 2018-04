.

Die Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt informiert:



Länderübergreifender Schülerprojekttag

„Aus der Vergangenheit für die Gegenwart lernen“



Ort: Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn

An der Bundesautobahn 2, 39365 Marienborn

Zeit: Dienstag, 24. April 2018, 09:30-15:30 Uhr



Am Dienstag, dem 24. April 2018, findet zum 9. Mal der jährliche länderübergreifende Schülerprojekttag „Aus der Vergangenheit für die Gegenwart lernen“ statt. Im Europäischen Kulturerbejahr 2018 steht dieser unter dem Titel „Der DDR-Grenzübergang Marienborn – an der Grenze durch Europa“. Die Grenze zwischen der DDR und der Bundesrepublik war eine hochgesicherte Trennlinie durch Deutschland und Europa. Der sogenannte „Eiserne Vorhang“ spaltete nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa und die Welt in zwei sich feindlich gegenüberstehende Machtblöcke.



Der Projekttag bietet Schülerinnen und Schülern aus den Bundesländern Sachsen-Anhalt sowie Niedersachsen die Möglichkeit, sich mit der Teilungsgeschichte auseinanderzusetzen und am historischen Ort zu lernen.



Mehr als 250 Jugendliche aus Ausleben, Dessau-Roßlau, Helmstedt, Magdeburg, Rühen und Wolfsburg kommen in die Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn. Am ehemals größten und wichtigsten DDR-Grenzübergang an der innerdeutschen Grenze beschäftigen sie sich mit dem Grenzregime und damit verbundenen Fragen nach Staat und Ideologie, Demokratie und Diktatur, Freiheit und Repression sowie Überwachung und Flucht.



In Gesprächen mit acht Zeitzeuginnen und Zeitzeugen können die Jugendlichen erfahren, wie sich „große“ Geschichte in persönlichen Lebensgeschichten widerspiegelt. Menschen aus Ost und West erlebten Trennung, Tod und Unrecht durch das DDR-Grenzregime, fanden aber auch Wege, Reglementierungen zu unterlaufen und Kontakte zu bewahren.



Vorab ausgebildete Schülerguides vermitteln ihren Mitschülerinnen und Mitschülern während des Projekttages an verschiedenen Stationen Informationen zur Geschichte und Funktion des Ortes. Sie führen auch die geladenen politischen Repräsentanten beider Bundesländer um 9:30 Uhr bei einem Presserundgang über das Gedenkstättengelände.



Wie wichtig die Beschäftigung mit den individuellen Grenzerfahrungen der Zeitzeugen und der Problematik der deutschen Teilung ist, macht die persönliche Begrüßung der Schülerinnen und Schüler durch Grant Hendrik Tonne, Kultusminister des Landes Niedersachsen sowie Eva Feußner, Staatssekretärin im Ministerium für Bildung Sachsen-Anhalt, deutlich.



Der Projekttag ist eine Kooperationsveranstaltung des Ministeriums für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt, des Niedersächsischen Kultusministeriums, der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt sowie der Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt.



Ablauf:

09:30 Uhr

Presserundgang mit Kultusminister Grant Hendrik Tonne sowie Staatssekretärin Eva Feußner und Schülerguides

10:00 Uhr

Begrüßung

Dr. Kai Langer, Direktor der Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt

Grußworte

Grant Hendrik Tonne, Kultusminister des Landes Niedersachsen

Eva Feußner, Staatssekretärin im Ministerium für Bildung Sachsen-Anhalt

10:20 Uhr

Vorstellung der Zeitzeugen

Dr. Susan Baumgartl, Leiterin der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn

11:00 Uhr

Geschichte erleben – Teil 1: Zeitzeugengespräche am historischen Lernort

Geschichte erleben –Teil 2: Führungen über das Gedenkstättengelände mit ausgebildeten Schülerguides

12:00 Uhr

Mittagspause

13:00 Uhr

Geschichte erleben – Teil 1 und Teil 2

14:00 Uhr

Geschichte erleben – Teil 3: Reflexion und Auswertung

Dr. Susan Baumgartl

15:00 Uhr

Schlusswort

Dr. Susan Baumgartl

15:30 Uhr

Ende des Projekttages



Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn

An der Bundesautobahn 2

39365 Marienborn

Tel.: 039406-9209-0

Fax: 039406-9209-9

E-Mail: info-marienborn@stgs.sachsen-anhalt.de

Internet: www.stgs.sachsen-anhalt.de



Öffnungszeiten

täglich 10:00 - 17:00 Uhr



Die Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn ist Teil der Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt.



Seit 2009 wird die Gedenkstätte anteilig gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.



Das Grenzdenkmal Hötensleben ist seit dem 1. Januar 2004 Bestandteil der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn.



Im Jahr 2011 wurden der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn und dem Grenzdenkmal Hötensleben das Europäische Kulturerbesiegel verliehen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren