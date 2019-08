Pressemitteilung BoxID: 764263 (Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt)

Fotoausstellung mit Arbeiten von Nikolaus Becker und Mischa Naue

Vom 23. August bis zum 31. Oktober 2019 zeigt die Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn in einer Doppelausstellung Arbeiten der Berliner Fotografen Nikolaus Becker und Mischa Naue.



Anlässlich des 20. Jubiläums der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn im Jahr 2016 hat der Fotograf Nikolaus Becker die erhaltenen historischen Abfertigungsbereiche der einst größten Grenzübergangsstelle der DDR an der ehemaligen innerdeutschen Grenze fotografisch dokumentiert. Ein Jahr später, im Jahr 2017, führte Mischa Naue eine ganz eigene fotografische Auseinandersetzung mit dem heutigen Gedenk-, Lern- und Begegnungsort. Er verzichtete auf eine klassische Dokumentation und nutzte die erhaltenen Strukturen für kreative digitale Interventionen, mit denen er neue Ansichten komponierte.



Die Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn zeigt nun erstmals die unabhängig voneinander entstandenen Arbeiten in einer gemeinsamen Ausstellung. Den Besucherinnen und Besuchern eröffnen sich so neue, ungewohnte und überraschende Perspektiven auf die historisch bedeutsame DDR-Grenzübergangsstelle Marienborn.



Nikolaus Becker, geboren im Jahr des Mauerbaus in Ost-Berlin, beschäftigt sich seit den 1980er Jahren mit der dokumentarischen Fotografie. Er hält fest, was er in seinem Alltag erlebte und erlebt: Straßenszenen, Aufmärsche und Paraden, Volksfeste, Warteschlangen vor Geschäften, Betriebsfeiern und Wohnzimmerkonzerte der Berliner Punkszene. Neben Einzelausstellungen waren Bilder von ihm 2015 in einer halbjährigen Einzelausstellung in der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Washington D.C., USA zu sehen.



Mischa Naue wurde 1983 wegen seiner Versuche, aus der DDR zu fliehen, im Alter von 19 Jahren, festgenommen. Nach Verhören und Einzelhaft in der Stasi-Untersuchungshaftanstalt Berlin-Hohenschönhausen war er acht Monate in der Strafvollzugseinrichtung Naumburg eingesperrt. Von der Bundesrepublik freigekauft, lebt er seit 1985 in West-Berlin. Für Reisen in die Bundesrepublik nutzte er die Transitwege durch die DDR. Unter dem Verdacht, seinen Wagen als „Funkerauto" für illegale Zwecke zu verwenden, wurde Naue 1987 an der Grenzübergangsstelle Marienborn festgehalten – eine Zeit der qualvollen Ungewissheit über das Vorgehen der Staatsmacht, aus deren Zugriff er sich befreit zu haben glaubte.



Im Jahr des 30. Jubiläums der Friedlichen Revolution zeigt die Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn die Fotoausstellung vom 23. August bis zum 31. Oktober 2019. Der Eintritt ist frei.





