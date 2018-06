Die Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt informiert

.

Ort: Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn

An der Bundesautobahn 2, 39365 Marienborn



Zeit: Sonntag, 17. Juni 2018, 11:00 Uhr



Am Sonntag, dem 17. Juni 2018, wird um 11:00 Uhr mit einer Matinee in der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn die neue Sonderausstellung „Die Farben von Freiheit und Unfreiheit“ eröffnet. Präsentiert werden Werke von Gino Kuhn.



Gino Kuhn, geboren 1955 in Walldürn (Baden-Württemberg), ist Hochbauzeichner und Künstler. Nach Schule, Berufsfachschule und einer Ausbildung zum Fernmeldehandwerker zog er 1975 nach West-Berlin. Durch den Alltag an und mit der Berliner Mauer direkt mit der deutschen Teilung konfrontiert, nahm Gino Kuhn Kontakt zu einer Fluchthelferorganisation auf. Für diese war er als Kurier tätig und half ausreisewilligen DDR-Bürgern bei der Fluchtvorbereitung.



Am 23. Oktober 1975 machte Kuhn selbst seine erste Fahrt als Fluchthelfer. Durch Verrat wurden er und die drei im Kofferraum versteckten Personen am Grenzübergang Wartha-Herleshausen verhaftet. Nach der Untersuchungshaft in Cottbus und Berlin-Hohenschönhausen verurteilte ihn das Bezirksgericht Cottbus im April 1976 wegen „Staatsfeindlichen Menschenhandels” zu sechs Jahren Haft. Nachdem er knapp zwei Jahren im Gefängnis Berlin-Rummelsburg inhaftiert war, wurde Gino Kuhn von der Bundesrepublik freigekauft und Anfang 1978 aus der Haft entlassen. Im Jahr 1992 rehabilitierte ihn das Bezirksgericht Cottbus voll.



In Bildern und Zeichnungen, die bereits in mehreren Ausstellungen gezeigt wurden, verarbeitet Gino Kuhn seine Hafterlebnisse. „Meine Gemälde und Zeichnungen sollen ein Mahnmal sein und widerspiegeln, welchen entwürdigenden Haftbedingungen wir ausgesetzt waren“. Mit seinen Ausstellungen möchte Gino Kuhn ein Beitrag zur Aufklärung leisten und zum gegenseitigen Respekt und zur Toleranz aufrufen, getragen von der Hoffnung, „dass so etwas allen Menschen dieser Welt erspart bleibt.”



„Nach einer Einführung in die Ausstellung und einem Künstlergespräch mit Gino Kuhn laden wir zu einem kleinen Empfang ein“, teilt Gedenkstättenleiterin Dr. Susan Baumgartl mit. Die Veranstaltung wird durch den Musiker und ehemaligen politischen Häftling Detlef Jablonski (Gitarre und Gesang) musikalisch begleitet.



Um 12:30 und 14:30 Uhr bietet die Gedenkstätte außerdem kostenfreie öffentliche Rundgänge über das Gelände der einstigen Grenzübergangsstelle an.



Die Ausstellungseröffnung mit Matinee findet am 17. Juni 2018 aus Anlass des 65. Jahrestages des Volksaufstandes in der DDR im Jahr 1953 statt. Der Eintritt ist frei.



„Gino Kuhn – Die Farben von Freiheit und Unfreiheit “ wird vom 17. Juni bis zum 5. August 2018 in der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn gezeigt.



Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn

An der Bundesautobahn 2

39365 Marienborn

Tel.: 039406-9209-0

Fax: 039406-9209-9

mail: info-marienborn@stgs.sachsen-anhalt.de

Internet: www.stgs.sachsen-anhalt.de



Öffnungszeiten

täglich 10:00 - 17:00 Uhr



Die Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn ist Teil der Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt.



Seit 2009 wird die Gedenkstätte zusätzlich gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.



Das Grenzdenkmal Hötensleben ist seit dem 1. Januar 2004 Bestandteil der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn.



Im Jahr 2011 wurden der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn und dem Grenzdenkmal Hötensleben das Europäische Kulturerbesiegel verliehen.

