Saisonauftakt in Branitz mit einer Sonderführung der "Fürstin Lucie" am Sonntag, dem 2. April 2017, 11.00 Uhr, in den Salons des Schlosses Branitz

Pünktlich zum Saisonbeginn in Branitz zeigt sich das Schlossumfeld von seiner blumigen Seite. Tausende farbenfrohe Stiefmütterchen schmücken derzeit den Pleasureground und den Schmiedegarten.



Mit dem 1. April öffnet das Schloss wieder täglich von 10 bis 18 Uhr für die Besucher.



Am 2. April lädt Anne Schierack alias „Fürstin Lucie“ mit einer Kostümführung in die Wohnwelten des 19. Jahrhunderts im Schloss Branitz, in die für Königin Augusta von Preußen stilvoll vorbereiteten Salons.



Ab dem 8. April wird auch im Marstall die neue Sonderausstellung „Meisterhaft wie selten einer …“ Die Gärten Peter Joseph Lennès zwischen Schlesien und Pommern präsentiert, die Vorbereitungen dafür sind in vollem Gange.



Preis Salonführung: 12 Euro pro Person, Dauer ca. 1 Stunde

Um Anmeldung zur Führung wird gebeten unter 0355-75150 (Schlosskasse).









