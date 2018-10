Museumsfest - Erlebnismuseum Fördertechnik am 21.10.2018

12.10.18

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass am 21.10.2018 das fischertechnik Museumsfest des Erlebnismuseum Fördertechnik stattfindet.



Seit gut eineinhalb Jahren bietet das Erlebnismuseum Fördertechnik den Kinder Erfinder- Kreis Sinsheim (KEKS) an.



Hier können die Teilnehmer/innen in Workshops frei Projekte wählen und dabei Tüftlergeist und Kreativität beim Erbau von Murmelbahnen, Fahrzeugen, Freizeitparks, Förderanlagen, Robotern und vielem mehr freien Lauf lassen.

Zudem bieten wir jeden Sonntag die offene fischertechnik Werkstatt an. Hier hat jeder Besucher unseres Museums die Möglichkeit, zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr mit Fischertechnik zu bauen und sich in die Rolle eines Erfinders zu begeben.

Gründe genug unser diesjähriges Museumsfest der Fischertechnik zu widmen.



Am 21.10.2018 lädt das Erlebnismuseum Fördertechnik zum fischertechnik Museumsfest ein.



Programmpunkte sind:

- Workshops in der Fischertechnik Werkstatt

- Fischertechnik Fans stellen ihre eigenen Exponate aus

- Fischertechnik Autorennen

- Essen und Trinken

- Spannende Vorträge

- u.v.m. …



Datum: 21.10.2018

Ort: Untere Au 4

74889 Sinsheim

(neben Technik Museum Sinsheim)

Zeit: 10:00 Uhr – 17:00 Uhr



Der Eintrittspreis am Museumsfest beträgt für Kinder so wie Erwachsene 5€.

Kinder im Alter von 3 Jahren oder jünger erhalten freien Eintritt.

Mitglieder des Förderverein "Erlebnismuseum Fördertechnik e.V." erhalten ebenfalls freien Eintritt.

