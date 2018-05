Bundesfinanzminister Scholz übergibt WM-Briefmarken 2018 an Bundespräsident Steinmeier

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat die Briefmarken-Serie "Für den Sport 2018" in der Halbzeitpause des DFB-Pokalfinales offiziell vorgestellt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundesinnenminister Horst Seehofer, DFB-Präsident Reinhard Grindel, Sporthilfe-Aufsichtsrats-Vorsitzender Werner E. Klatten und Bundestrainer Joachim Löw nahmen die ersten Andrucke "Legendäre WM-Finals" entgegen.



"Knapp 1,1 Mio. Euro konnten wir im Vorjahr durch Sport-Briefmarken zur Förderung unserer Talente in 50 Sportarten einsetzen", sagte Michael Ilgner, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Sporthilfe. "Dankbar sind wir der Deutschen Post, dass sie zusätzlich ein Motiv zum WM-Finale 2014 in ein Markenset aufgenommen hat. Wir sehen die Marken als Ansporn für Joachim Löw und die Nationalmannschaft bei der WM in Russland und hoffen auf gute Verkäufe." Bei der Deutschen Post sind die Marken bereits seit 3. Mai erhältlich.



Seit 50 Jahren werden die Marken zugunsten der Deutschen Sporthilfe aufgelegt, erstmals im Jahr 1968 zur Finanzierung der Olympischen Sommerspiele in München. Seit 1998 ist der Bundesminister der Finanzen der Herausgeber der Marken. Über 130 Millionen Euro an Fördermitteln sind dem Spitzensport aus den Erlösen der Sportbriefmarken zugeflossen. Die Deutsche Sporthilfe fördert jährlich rund 4.000 Athleten mit etwa 15 Millionen Euro.



Die Deutsche Sporthilfe wurde am 26. Mai 1967 gegründet. In 50 Jahren privater Sportförderung wurden 50.000 Athletinnen und Athleten aus 50 Sportarten unterstützt, in Summe mit über 400 Millionen Euro Fördermitteln.



Fotos der Präsentation stehen als Downloads zur Verfügung unter:

https://www.sporthilfe.de/ueber-uns/medien/pressemitteilungen/bundesfinanzminister-scholz-uebergibt-wm-briefmarken-2018-an-bundespraesident-steinmeier/



Weitere Infos und Downloads der Briefmarken:

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Bilder/Bildstrecken/Sondermarken/Programm_2018/1805_Serie_Sport.html

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren