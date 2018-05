"Alles um zu überleben" - Film über Reinhard Wolff und seine Haft im sowjetischen Speziallager Sachsenhausen im Gutshof Fredersdorf

Am Dienstag, 5. Juni 2018, wird um 18.30 Uhr im Gutshaus Fredersdorf (Märkisch-Oderland) der Film „Alles um zu überleben. Reinhard Wolff – als Jugendlicher im Speziallager Sachsenhausen“ gezeigt. Anschließend findet ein Gespräch mit dem heute in Fredersdorf lebenden Reinhard Wolff statt, das von Dr. Enrico Heitzer, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Gedenkstätte Sachsenhausen, moderiert wird. Dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.



In dem Dokumentarfilm „Alles um zu überleben“ porträtieren Schülerinnen und Schüler des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums in Oranienburg den heute 88‐jährigen Reinhard Wolff. Wolff war von 1945 bis 1948 zu Unrecht als angeblicher Nazi-Untergrundkämpfer des „Werwolf“ im sowjetischen Speziallager in Sachsenhausen inhaftiert. In Interviews berichtete er den Jugendlichen über seine Kindheit, seine Erlebnisse im sowjetischen Speziallager und seinen Umgang mit der Lager-Zeit nach der Entlassung.



Insgesamt inhaftierte der sowjetische Geheimdienst NKWD von 1945 zum Frühjahr 1950 rund 60.000 Menschen im Speziallager Sachsenhausen, von denen 12.000 an Hunger und Krankheiten starben. Im Lager waren vorwiegend untere Funktionäre des NS-Regimes, aber auch Mitarbeiter aus Verwaltung, Polizei, Justiz und Wirtschaft sowie SS-Personal aus den Konzentrationslagern inhaftiert. Unter den Häftlingen befanden sich zudem politisch Missliebige und willkürlich Verhaftete sowie von sowjetischen Militärtribunalen Verurteilte - Männer und Frauen, Junge und Alte, NS-Belastete und Unbelastete.



Die Dokumentation entstand in Kooperation zwischen der Gedenkstätte Sachsenhausen, dem Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum und Waidak Media e.V. und wurde von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur gefördert. Die Filmvorführung ist eine Kooperationsveranstaltung des Heimatvereins Fredersdorf-Vogelsdorf e.V. mit der Gedenkstätte Sachsenhausen.



Dienstag, 5. Juni 2018, 18.30 Uhr

„Alles um zu überleben. Reinhard Wolff – als Jugendlicher im Speziallager Sachsenhausen“

Filmvorführung (ca. 60 Min.) und Zeitzeugengespräch mit Reinhard Wolff

Moderation: Dr. Enrico Heitzer, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Gedenkstätte Sachsenhausen



Veranstaltungsort: Gutshof Fredersdorf

Ernst-Thälmann-Str. 30, 15370 Fredersdorf-Vogelsdorf



Information: www.stiftung-bg.de

