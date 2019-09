Pressemitteilung BoxID: 769571 (Stiftung Bildung für Thüringen)

Aktiver Start in die graue Jahreszeit: Das Stipendiatenprogramm der Stiftung Bildung für Thüringen beteiligt sich in den Herbstferien mit interessanten Angeboten

Dieses Mal steht das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum in Braunschweig sowie der Besuch des Deutschen Bundestages mit auf dem Plan

Mit Spannung und Vorfreude warten interessierte Stipendiatinnen und Stipendiaten der Stiftung Bildung für Thüringen sowie SCHULEWIRTSCHAFT Netzwerk- und Kooperationspartner auf die Herbstferien. Höhepunkte sind gleich zu Beginn vom 07.10.2019 bis zum 09.10.2019 ein mehrtägiger Forschungsaufenthalt im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Braunschweig sowie der Informationsbesuch im Deutschen Bundestag und der Vorstellung von Ausbildungsmöglichkeiten der Deutschen Bahn AG in Berlin.



Weitere spannende Tage stehen bei N 3 Engine Overhaul Services GmbH & Co.KG in Arnstadt und bei Carl Zeiss AG in Jena an. Dort erhalten die Jugendlichen die Möglichkeit, Mitarbeitern der Technikbranche über die Schulter zu schauen und mit potentielle Arbeitgebern in Kontakt zu treten. Ebenso ermöglicht ein Besuch der Dualen Hochschule Gera-Eisenach einen Ausblick auf Studiengänge, die sie nach ihrem Abitur ergreifen können.



„Unser Ziel ist es, die Potenziale junger Menschen nach Eignung und Neigung bei der Berufswahl gemeinsam herauszuarbeiten, verschiedene Hochschulstandorte und Unternehmen kennen zu lernen. Das Stipendiatenprogramm will die Bindekräfte junger Menschen erhöhen, die Interesse haben, in

Thüringen ein Studium aufzunehmen und ihre berufliche Perspektive hier zu planen.“, so Anette Morhard, Vorstandsmitglied der Stiftung Bildung für Thüringen.



Die erste Ferienwoche wird über das ganze Jahr dafür genutzt, den Stipendiatinnen und Stipendiaten verschiedene Programme für einen Einblick in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik anzubieten.



Für das kommende Schuljahr ist die 13. Ausschreibung des Stipendiatenprogramms "Schülerstipendien für begabte Oberstufenschülerinnen und –schüler im naturwissenschaftlich-technischen Bereich" geplant. Voraussetzung für eine Teilnahme am Stipendiatenprogramm ist ein Notendurchschnitt von 1,8 in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik). Interessierte Thüringer Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse an Gymnasien oder Beruflichen Gymnasien sind aufgerufen, ihre Bewerbungsunterlagen postalisch an die Stiftung Bildung für Thüringen zu senden.



Die Stiftung Bildung für Thüringen des Bürgerlichen Rechts, mit Sitz in Erfurt, wurde durch das Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e. V. und den Verband der Wirtschaft Thüringens e. V. ins Leben gerufen. Die Anerkennung der Stiftung erfolgte am 26. April 2006 durch das Thüringer Innenministerium. Zweck der Stiftung ist es, die Zusammenarbeit von SCHULEWIRTSCHAFT sowie die frühkindliche Bildung zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website:

www.bildung-fuer-thueringen.de/de/stipendiatenprogramm.

