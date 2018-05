Weit über 10.000 Besucherinnen und Besucher beim Tag der offenen Tür in der Philharmonie, im Kammermusiksaal und im Musikinstrumenten-Museum am 21. Mai 2018

Der Tag der offenen Tür hat weit über 10.000 Besucherinnen und Besucher in die Philharmonie, den Kammermusiksaal und das Musikinstrumenten-Museum gelockt. Außerdem haben insgesamt fast 6.000 Zuschauerinnen und Zuschauer das Ereignis im Livestream der Digital Concert Hall verfolgt, fast 200.000 sahen es sich bei Facebook an. Die Übertragungen konnten erstmals auch auf dem Vorplatz der Philharmonie auf einer großen LED-Leinwand gezeigt werden.



Neben dem Großen Saal der Philharmonie, dem Kammermusiksaal und den Foyers musizierten Ensembles der Berliner Philharmoniker und der Karajan-Akademie sowie Gäste auch in sonst für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Räumen wie dem Streicherzimmer. Zudem gab es ein spezielles Programm für Kinder und Führungen durch das ganze Haus. Insgesamt fanden 45 kleine und große Veranstaltungen mit 17 Stunden Musik statt.



Ein Höhepunkt im musikalischen Programm war die Aufführung von Brahms Erster Symphonie durch das BE PHIL Orchestra unter der Leitung von Sir Simon Rattle. Hinter BE PHIL verbirgt sich ein 101köpfiges Orchester, das aus 1900 Laienmusikerinnen und -musikern, die sich aus der ganzen Welt für die Teilnahme beworben hatten, zusammengestellt worden ist.



In Zusammenarbeit der Karajan-Akademie mit dem WWF kam The Insect Concerto unter der Leitung des Komponisten Gregor Mayrhofer zur Uraufführung, mit dem auf das Insektensterben aufmerksam gemacht werden soll.



Für die UNICEF-Nothilfe für den Jemen wurden insgesamt 8.400 Euro eingenommen, davon 8.000 Euro durch Losverkäufe. Die Berliner Philharmoniker und Sir Simon Rattle sind internationale UNICEFBotschafter. Intendantin Andrea Zietzschmann: „Großartige Stimmung, Entdeckerlust und natürlich wunderbare, vielfältige Musik haben diesen Tag der offenen Tür geprägt. Besonders freut uns, dass wir viele Menschen angesprochen haben, die sonst nicht zu unseren regelmäßigen Besuchern zählen.



Insgesamt hat die überwältigende Resonanz und vor allem der Auftritt des BE PHIL Orchestra eindrucksvoll gezeigt, wie klassische Musik Menschen zusammenführen und begeistern kann.“

