Festival Bühne Total

Mit der Frage nach totalen Bühnenexperimenten präsentiert sich vom 11. bis zum 15. September 2019 ein facettenreiches Festival

Wie können Bühnenexperimente mit Totalität heute verwirklicht werden? Das Festival Bühne Total fragt danach, was sich heute mit den Bühnenexperimenten anfangen lässt, die am Bauhaus vor allem von Architekt*innen und bildenden Künstler*innen entwickelt wurden.



Festival Bühne Total: 11. – 15. September 2019: Eintauchen in experimentelle Versuchsanordnungen mit Formen, Farben und Körpern in Bewegung



Als Walter Gropius 1927 seinen „Entwurf eines Totaltheaters“ entwickelte, ging es um einen Raumapparat für neuartige multimediale Bühnenspiele. Die Grenzen zwischen Auftrittsort und Zuschauerraum sollten beweglich werden. Das Theaterraumkonzept band das Publikum in eine Synthese aus Schauspiel, Tanz und Akrobatik, aus bewegten Bildern, Formen und Farben ein. So sollte das Tempo und die Technisierung moderner Großstädte, die Erlebnisintensität der populären Unterhaltung verarbeitet werden. In der von Oskar Schlemmer geleiteten Bühnenwerkstatt wurde „Totalität“ eher als Ganzheitlichkeit verstanden. In den Dessau üben deshalb die Studierenden z.B. in Form- und Materialtänzen wie Räume in Bewegungen empfunden, erfahren und auch entwickelt werden können.



Internationale Performer*innen, Choreograph*innen, Musiker*innen und Künstler*innen, Architekt*innen und Designer*innen, aber auch Lehrende und Studierende internationaler Hochschulen machen mit ihren Installationen und Inszenierungen sowie in Vorführungen und Workshops Vorschläge, was heute totale Bühnenexperimente sein können. So gibt es beim Festival Bühne Total unterschiedlichste Bewegungsspiele, Formen-, Raum- und Farbenexperimente, vielfältige Erfahrungs- und Gesprächsangebote sowie viele Vergnügungen.



Zum Auftakt im Bauhaus Museum Dessau, am Mittwoch, 11. September sind im Geometrischen Ballett von Ursula Sax, das von Schlemmers Triadischen Ballett inspiriert wurde, Tanzskulpturen als Bildhauerei in Bewegung zu sehen. Die interaktive VR-Installation Das Totale Tanz Theater der Interactive Media Foundation und Filmtank lässt die Besucher in die von Richard Siegal choreographierte Tanzmaschinerie eintauchen.



Von Donnerstag bis Sonntag jeweils drei Mal täglich wird in den Meisterhäusern im „Der Verrat der Bilder – La trahison des images“, einem Augmented-Reality-Projekt von Nico and the Navigators der Glaubwürdigkeit des Augenscheins und toten Winkeln der Überlieferung nachgegangen.



Die Performance Futura von Hedwig Dances Chicago nutzt die Bauhausühne als Forschungsraum. Es entsteht ein Tanzstück und ein Bewegungsgefüge aus fortwährend neu entstehenden Bildern und getanzten Atmosphären. Sie ist am Donnerstag auf der Bühne im Bauhausgebäude zu erleben.



Mit der Uraufführung „Violett“ am Freitag inszeniert das Anhaltische Theater Dessau eine Raumbühne, die von Wassily Kandinskys gleichnamigen theatralischem Entwurf und den Total-Bühnen-Utopien des historischen Bauhauses inspiriert ist.



Am Samstag (Preview am Freitag) wird im Bauhausgebäude das alljährliche Bauhausfest gefeiert u.a. mit Videoinszenierungen von Philipp Geist, poetischen Theaterinstallationen des Theaters Anu, artistischen Performances internationaler Hochschulen und vielen Räumen für Interaktion, Begegnung und Tanz.



Zum Ausklang des Festivals zeigt Alexandra Weierstall am Samstag und Sonntag zwei Versionen ihrer Choreographie Bodies and Structure auf der Arena von Rita McBride.



Das gesamte Festival wird begleitet durch Aufführungen und Workshops mit Dessauer Schulen, die im Rahmen des Bauhaus Agenten Programmes entwickelt wurden



Das weit umfangreichere Gesamtprogramm finden Sie hier.



Bühne Total ist das dritte und letzte Bauhaus Festspiel Dessau im Rahmen des 100. Gründungsjahres des Bauhauses. Die Festivals Schule Fundamental, Architektur Radikal und Bühne Total setzen sich ganz unterschiedlich mit pädagogischen, architektonischen und performativen Konzepten des Bauhauses aus heutiger Sicht auseinander.



