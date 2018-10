Wissensdurst: Hamburger Projekt erhält Hochschulperle des Monats September

01.10.18

Wissenschaftler der Universität Hamburg und des Forschungszentrums DESY gehen einmal im Jahr in Bars und Kneipen und stellen dort ihre Forschungsprojekte vor. Für die erfolgreiche und ungewöhnliche Wissenschaftskommunikation erhält das Projekt „Wissen vom Fass“ die Hochschulperle des Monats September des Stifterverbandes.



Wann hat man schon einmal die Gelegenheit über die Lautstärke des Urknalls mit einem Wissenschaftler zu diskutieren? Oder bei einem Bier fundierte Informationen über den Zusammenhang von Genen und Persönlichkeit zu erhalten? Einmal im Jahr ist das in 50 Hamburger Bars und Kneipen für alle Interessierten möglich. Bei „Wissen vom Fass“, einem Projekt der Universität Hamburg und des Forschungszentrums DESY, erzählen Hamburger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von ihren Forschungsarbeiten und kommen in lockerer Atmosphäre mit den (Kneipen-)Besuchern ins Gespräch. Für den innovativen Ansatz in der Wissenschaftskommunikation verleiht der Stifterverband dem Projekt „Wissen vom Fass“ die Hochschulperle des Monats September.



„Ein tolles, lebensnahes und niederschwelliges Format um Wissenschaft nicht nur zu kommunizieren sondern auch zu diskutieren. Ein Stammtisch der Wissenschaft, der zum Nachahmen einlädt“, begründet die Jury des Stifterverbandes die Entscheidung.



„Wissen vom Fass“ gibt es seit Oktober 2015. Veranstaltet wird es vom Forschungszentrum DESY und der Universität Hamburg. Die nächste Veranstaltung findet am 25. April 2019 in 50 Hamburger Kneipen statt.



Weitere Informationen unter: www.wissenvomfass.de



Was ist eine ‚Hochschulperle’?



Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die in einer Hochschule realisiert werden. Weil sie klein sind, werden sie jenseits der Hochschulmauern kaum registriert. Weil sie glänzen, können und sollten sie aber auch andere Hochschulen schmücken. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die „Hochschulperle des Jahres“ gekürt.



Mehr Info: www.hochschulperle.de

