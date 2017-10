SternVitamin inspiriert mit neuen Mikronährstoff-Premixen für Trendgetränke

Wie Hersteller von Getränken, Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln mit speziellen Produktkonzepten neues Wertschöpfungs­potenzial generieren können, zeigt SternVitamin auf der diesjährigen Food Ingredients Europe. Der Spezialist für maßgeschneiderte Vitamin- und Mineralstoff-Premixe stellt auf der Messe in Frankfurt individuelle Mikronährstoff-Premixe für unterschiedliche Zielgruppen und Ansprüche vor. Die Gesundheits- und Lifestyle-Konzepte reichen von Knochengesundheit über Stärkung der Abwehrkräfte und des Herz-Kreislauf-Systems bis hin zum Beauty-Support.



Ein Beispiel für das breite Leistungsspektrum ist der neue Premix für „Gesunde Knochen und Herz“, den Messebesucher direkt vor Ort probieren können. Die Mikronährstoffmischung greift einen der Top-Trends im Getränkemarkt auf: angereicherte Produkte auf Wasserbasis. Weltweit ist das Wachstumspotenzial in dieser Getränke-Kategorie am höchsten, größer noch als bei anderen Getränke-Kategorien. Der vegane Premix enthält die Vitamine B1 und B12 sowie Vitamin C, Vitamin K2 und Vitamin D3. Bio-Agavendicksaft-Pulver sorgt für eine leichte Süße, während natürliches Aroma dem Getränk einen Geschmack von „dunklen Beerenfrüchten“ gibt. Darüber hinaus zeigt SternVitamin, wie die von der EU autorisierten Health Claims auf der Verpackung des Endgetränks marketingwirksam genutzt werden können.



Der neue Mikronährstoff-Premix für Getränke steht beispielhaft für ganz unterschiedliche Zielgruppen-Konzepte, die auf die individuellen Lebensphasen der Konsumenten ausgerichtet sind – angefangen beim Kinderwunsch über Schule, Studium und Berufsleben bis hin zum Seniorenalter. Neben Getränken verleihen die maßgeschneiderten Mikronährstoff-Premixe auch Tees, Snacks, Milchprodukten sowie Back- und Süßwaren einen Zusatznutzen. Darüber hinaus hat SternVitamin spezielle Premixe zur Anreicherung veganer Lebensmittel entwickelt.

SternVitamin GmbH & Co. KG

Die SternVitamin GmbH & Co. KG mit Sitz in Ahrensburg bietet Full-Service rund um Mikronährstoff-Premixe an. Je nach Kundenanforderungen entwickelt das Unternehmen individuelle Vitamin- und Mineralstoff-Mischungen, in die auch andere funktionelle Inhaltsstoffe wie Aminosäuren und Pflanzenextrakte eingearbeitet werden. Die Mikronährstoffmischungen eignen sich zur Anreicherung von Lebensmitteln, Getränken und Nahrungsergänzungsmitteln. Als Tochtergesellschaft der inhabergeführten und konzernunabhängigen Stern-Wywiol Gruppe steht SternVitamin jederzeit das gesammelte Know-how wie auch die moderne Anwendungstechnik der Schwesterfirmen zur Verfügung. Hierzu zählen: Mühlenchemie für Mehlverbesserungsmittel, DeutscheBack für Backzutaten, Hydrosol für Stabilisierungssysteme, HERZA Schokolade für funktionelle Schokoladenstücke und Riegelproduktion, OlbrichtArom für Aromen, SternEnzym für Enzyme (Back- und Süßwaren, Alkohol- und Bierherstellung), Sternchemie für Food-Lipide (u.a. Lecithin, MCT-Öl, Rotes Palmöl und sprühgetrocknete Kokosnussmilch). In den Bereichen Lohnproduktion pulvriger Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel ist die Schwestergesellschaft SternMaid aktiv.

