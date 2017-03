SternVitamin: Für jede Lebenssituation der passende Nährstoff-Premix

Vitamine und Mineralstoffe fördern nicht nur Fitness und Gesundheit, sie können auch deutlich die Kosten im Gesundheitswesen reduzieren. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung von Frost & Sullivan im Auftrag von Food Supplements Europe. Danach lassen sich allein durch Einnahme von Vitamin D und Calcium jedes Jahr in Europa knapp vier Milliarden Euro Behandlungskosten einsparen, die durch Knochenbrüche infolge von Osteoporose entstehen. Denn 1.000 mg Calcium und 15 µg Vitamin D reduzieren der Studie zufolge das Risiko von Osteoporose bedingten Erkrankungen um 15 Prozent. Wie Hersteller von Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln mit speziellen Produktkonzepten neues Wertschöpfungspotenzial generieren können, zeigt SternVitamin auf der diesjährigen Vitafoods.



Der Spezialist für maßgeschneiderte Vitamin- und Mineralstoff-Premixe stellt auf der Messe in Genf individuelle Mikronährstoff-Premixe für unterschiedliche Zielgruppen und Ansprüche vor. Die Gesundheits- und Lifestyle-Konzepte reichen von Knochengesundheit über Stärkung der Abwehrkräfte und des Herz-Kreislauf-Systems bis hin zum Beauty-Support. Ein Beispiel ist der neue Relax-Premix, der sich an Berufstätige, aber auch an Studenten in Prüfungsphasen richtet. Dazu Dr. Sabine Hildebrandt, Head of Research & Development bei SternVitamin: „Der Relax-Premix trägt an hektischen Arbeitstagen zur Entspannung bei, aber ohne müde zu machen – im Gegenteil. Man bleibt hellwach, ist aber weniger nervös und gestresst.“ Um diese Wirkung zu erreichen, setzt SternVitamin für den Premix Ginseng-Extrakt sowie die Vitamine B6, B12 und C, Niacin und Pantothensäure. Dieser spezielle Wirkstoffkomplex kann ausgleichend wirken und dadurch das Nervenkostüm stärken und die mentale Leistungsfähigkeit verbessern. Das bringt neuen Antrieb und kann bei der Vorbeugung eines Burnouts helfen. Die Nährstoffmischung eignet sich ideal zur Anreicherung von Getränken, Tees, Snacks oder Süßwaren.



Ob angereicherte Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel, der Markt verlangt mittlerweile eine deutlich stärkere Differenzierung als früher. Die Produkte müssen heutzutage auf die individuelle Lebenssituation und Lebensphase der Verbraucher abgestimmt sein. SternVitamin entwickelt zusammen mit den Kunden passgenaue Mikronährstoff-Premixe für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Konsumenten – angefangen beim Kinderwunsch über Schule, Studium und Berufsleben bis hin zum Seniorenalter. Dabei setzt das Unternehmen auf die Vorteile der EU-Health Claims bei der Vermarktung. „Die zugelassenen Health Claims für Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente decken eine Bandbreite an Anwendungsbereichen ab“, so Dr. Hildebrandt. „Wenn man die Liste näher anschaut, findet man für viele Regionen und Funktionen des Körpers etwas Passendes. Dadurch ergibt sich für unsere Kunden ein enormes Vermarktungspotenzial – insbesondere, wenn man die Mikronährstoffe mit gesundheitsunterstützenden Pflanzenextrakten und Ähnlichem ergänzt.“ So werden die Health Claims zum effektiven Marketing-Tool.

SternVitamin GmbH & Co. KG

Die SternVitamin GmbH & Co. KG mit Sitz in Ahrensburg bietet Full-Service rund um Mikronährstoff-Premixe an. Je nach Kundenanforderungen entwickelt das Unternehmen individuelle Vitamin- und Mineralstoff-Mischungen, in die auch andere funktionelle Inhaltsstoffe wie Aminosäuren und Pflanzenextrakte eingearbeitet werden. Die Nährstoffmischungen eignen sich zur Anreicherung von Lebensmitteln, Getränken und Nahrungsergänzungsmitteln. Als Tochtergesellschaft der inhabergeführten und konzernunabhängigen Stern-Wywiol Gruppe steht SternVitamin jederzeit das gesammelte Know-how wie auch die moderne Anwendungstechnik der Schwesterfirmen zur Verfügung. Hierzu zählen: Mühlenchemie für Mehlverbesserungsmittel, DeutscheBack für Backzutaten, Hydrosol für Stabilisierungssysteme, HERZA Schokolade für funktionelle Schokoladenstücke und Riegelproduktion, OlbrichtArom für Aromen, SternEnzym für Enzyme (Back- und Süßwaren, Alkohol- und Bierherstellung), Sternchemie für Food-Lipide (u.a. Lecithin, MCT-Öl, Rotes Palmöl und sprühgetrocknete Kokosnussmilch). In den Bereichen Lohnproduktion pulvriger Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel ist die Schwestergesellschaft SternMaid aktiv.

