Stern-Wywiol Gruppe erweitert Produktion in Mexiko und vertieft Produktentwicklung vor Ort

08.11.18

Die Hamburger Stern-Wywiol Gruppe feierte gemeinsam mit ihrer Tochter Stern Ingredients México die Erweiterung des Produktionsstandortes Mexiko-Stadt und eine Vertiefung der Produktentwicklung im angeschlossenen Technologiezentrum. Die Forschungseinrichtung setzt nun zusätzliche Schwerpunkte in den Sparten Milchprodukte, Getränke- und Feinkostanwendungen. Das Werk beherbergt zwei neue Produktionslinien für Food Ingredients und trägt mit einer zusätzlichen Produktkapazität von 4.000 Tonnen zum Erfolg der Gruppe in Lateinamerika bei. Nach dem Standort Malaysia ist es für die Hamburger Stern-Wywiol Gruppe bereits die zweite Werkseröffnung in diesem Jahr.



Mit einem geschärften Fokus auf die Entwicklung von Anwendungen für Milch- und Feinkostprodukte sowie nichtalkoholische Getränke wie Säfte, Nektar und Konzentrate baut die Stern-Wywiol-Tochter Stern Ingredients México nun ihren Status als Expertin für Ingredients in den Lebensmittelindustrien der Amerikas aus. Der neue Akzent am langjährigen mexikanischen Entwicklungsstandort ergänzt die bereits bisher erfolgreiche Produktentwicklung von Enzymsystemen unter der Marke SternEnzym, Stabilisierungssystemen (Hydrosol), Vitamin- und Mineralstoffkomplexen (SternVitamin) sowie von Mehl- und Backanwendungen der Marken Mühlenchemie und DeutscheBack – letztere mit einem Hauptaugenmerkt auf die regionaltypische Mais- und Weizenmehlverarbeitung. Dem Customer-Fitting-Ansatz der Stern-Wywiol Gruppe entsprechend, entwickeln führende Lebensmitteltechnologen die genannten Funktionssysteme für Milch- und Getränkeanwendungen in diesem hochmodernen Anwendungstechnikum weiter. Die Generierung neuen Anwendungswissens am Forschungsstandort Mexiko betrachtet das inhabergeführte Familienunternehmen aus Hamburg zudem als Chance, seine technischen Services auf Nord-, Mittel- und Südamerika auszudehnen. Auch wurde in das QM-Labor des Standortes investiert, um auch in Zukunft mikrobiologische Analysen, Schwermetallbestimmungen sowie verschiedenste Anwendungsversuche nach modernsten wissenschaftlichen Standards sicherzustellen.



Das Werk von Stern Ingredients Méxiko ist mit ca. 100 Mitarbeitern und einer Gesamtkapazität von 10.000 Tonnen Food-Ingredients pro Jahr das größte Werk der Stern-Wywiol Gruppe außerhalb Deutschlands Die zusätzlichen Produktionskapazitäten von 4.000 Tonnen tragen einerseits dazu bei, die steigende Binnennachfrage Mexikos zu bedienen, andererseits aber auch, neue Exportmärkte zu erschließen. Hendrik Begemann, Managing Director bei Stern Ingredients México, hob den hohen Automatisierungsrad des Werkes im Rahmen der feierlichen Eröffnung hervor: „Mit dem Umbau unseres Werkes zu einem State-of-the-Art-Produktionshub optimieren und ergänzen wir unsere bisherigen Produktionslinien. Die Automatisierung des Werkes schafft zusätzliche Kapazitäten für die wachsenden Märkte Lateinamerikas und der USA. Auch unsere Mitarbeiter profitieren von den Investitionen, denn die neuen Anlagen bringen in vielen Bereichen deutliche Arbeitserleichterungen mit sich.“ Doch nicht nur in Effizienz, auch in die Effektivität des Standortes wurde investiert: Während eine ausgeklügelte Mischtechnik beispielsweise für hohe Produktionsraten bei anspruchsvollen Multi-Funktions-Compounds sorgt, setzen Investitionen in eine integrierte Staubabsaugung und in geschlossene Systeme neue Maßstäbe in puncto Produktreinheit. Die besondere Mischtechnik ist in der Lage, auch hygroskopische, und leicht verklumpende Substanzen, wie beispielsweise eihaltige Backmittel, in freifließende Funktionssysteme zu veredeln.

