Restaurantleiterwechsel im Gourmetrestaurant OLIVO

Julia Pleintinger folgt auf Philipp Berg und übernimmt die Leitung des Sternerestaurants OLIVO im Steigenberger Graf Zeppelin

Nach der erfolgreichen Bestätigung des MICHELIN-Sterns, verlässt Maître und Sommelier Philipp Berg das OLIVO, um neue Herausforderungen anzunehmen.



Anfang Mai folgt Julia Pleintinger, die zurzeit noch im Broeding in München als Sommelière tätig ist. Davor war sie unter anderem sechseinhalb Jahre in Geisels Werneckhof München als Maître und Sommelière tätig und prägte an der Seite von Chefkoch Tohru Nakamura den Weg zum 2-Sterne-Restaurant mit. Dort entdeckte sie außerdem ihre Leidenschaft für japanischen Sake, welche sie zu einer Fortbildung in diesem Bereich motivierte. Mittlerweile hat sie den WSET (Wine & Spirit Education Trust) Level 3 Award in Sake abgeschlossen und bietet somit das passende Fachwissen für die mediterran-japanisch orientierte Küche von Anton Gschwendtner. Weitere Stationen wie das Arlberg Hospiz Hotel im österreichischen St. Christoph zählen zu Ihrer Laufbahn.



Auch in ihrer Freizeit widmet sich die im bayrischen Grafenau Geborene voll und ganz der Welt der Weine und ist sehr aktiv in Weinreisen, beispielsweise nach Südafrika, Italien oder Griechenland, sowie Arbeiten im Weinberg.



„Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Spitzengastronomie ist Julia Pleintinger ein weiterer Meilenstein auf dem erfolgreichen Weg des OLIVOs. Zusammen mit Anton Gschwendtner wird sie das Gourmetrestaurant auf die nächste Erfolgsstufe führen.“, so freut sich Hoteldirektor Bernd A. Zängle.



