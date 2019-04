Pressemitteilung BoxID: 748036 (STAUFEN.AG Beratung.Akademie.Beteiligung)

Beste Berater 2019: Staufen AG behauptet sich zum sechsten Mal an der Spitze

Die renommierte Branchenstudie von brand eins und Statista zählt die Staufen AG auch 2019 wieder zu den Top-Beratern in Deutschland. Zum sechsten Mal gehört das Consultinghaus damit zu den besten Unternehmen der Branche. Besonders gut schneidet die Staufen AG dieses Jahr in den Arbeitsbereichen Organisation und Operations Management ab – hier vergeben die für die Studie befragten Kunden dem Beratungsunternehmen die höchstmögliche Punktzahl.



Auch im Bereich Einkauf und Supply-Chain-Management schafft es die Staufen AG in die von den unabhängigen Experten erstellte Liste der besten Consultinghäuser Deutschlands. Ein Blick auf die Branchenergebnisse ergibt: Im Maschinenbau und dem Sektor Sonstige Industrial Goods behält die Staufen AG ihren Platz im Spitzenfeld.



„Die Staufen AG genießt im Markt eine hohe Reputation. Darüber sind wir sehr stolz“, sagt Vorstand Michael Hahn. „Die Ergebnisse der „brand eins“-Studie zeigen, wie stark wir in der Umsetzung von Projekten beim Kunden wahrgenommen werden. Durch unsere langjährige Erfahrung im Lean Management sorgen wir im für Unternehmen zentralen Bereich Operations Management für hocheffiziente und funktionierende Arbeitsabläufe. Und führen die Firmen vieler Branchen gleichzeitig erfolgreich in die Zukunft, indem wir ihre Organisation wandlungsfähig machen in dieser Zeit der großen Umbrüche.“



Die Spitzenbewertungen in diesem Bereich belegen, dass das „Staufen-Modell“ hin zu lernenden und adaptiven Organisationen nachhaltig ist. So geht es natürlich zum einen darum, Strukturen anzupassen. Zum anderen müssen aber Führungskräfte und Mitarbeiter auch befähigt werden, Umbrüche zu bewältigen und den Wandel zu meistern.



„Als Beratungsunternehmen sind wir jetzt seit 25 Jahren am Markt. In diesem Vierteljahrhundert hat sich viel getan. Aber so groß wie heute war der Veränderungsdruck noch nie“, bilanziert Michael Hahn. „Das geht natürlich auch an uns als Consultinghaus nicht vorbei. So haben wir in den vergangenen Jahren zahlreiche Tochtergesellschaften im In- und Ausland gegründet – wie beispielsweise Staufen Digital Neonex als Begleiter für Industrieunternehmen auf dem Weg in die digitale Transformation. Unser Versprechen an die Kunden: Wir sorgen nicht für kurzfristigen Erfolg, sondern für eine nachhaltige Transformation.“



