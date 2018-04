Beste Berater 2018: Staufen AG zählt in sieben Bereichen zu den führenden Consultinghäusern Deutschlands

Auch in diesem Jahr gehört die Staufen AG laut aktueller „brand eins“-Studie zu den führenden Beratungshäusern des Landes. Die renommierte Branchenstudie von brand eins und Statista zählt die Staufen AG erstmals in einem weiteren wichtigen Bereich zu den Spitzenberatungen. So erzielt sie im Beratungsfeld Organisation auf Anhieb die Bestzahl in der Kundenbewertung.



In insgesamt sieben Bereichen konnte sich die Staufen AG im Spitzenfeld unter Deutschlands Beratern positionieren. So gehört sie beispielsweise im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Automobil- und Zuliefererindustrie zu den gefragtesten Consultingunternehmen. Aber nicht nur in zentralen Industriebranchen zählt Staufen zu den Besten, sondern auch in so wichtigen Feldern wie Operations Management, Einkauf/Supply Chain Management und Restrukturierung.



„Zum ersten Mal erzielen wir zudem im Beratungsfeld Organisation Spitzenergebnisse – einem Bereich, der in diesen Zeiten des Wandels großen Veränderungen unterzogen wird. Darüber freuen wir uns ganz besonders“, sagt Wilhelm Goschy, Vorstand der Staufen AG. „Dies zeigt, dass es uns gelingt, die Unternehmen zu lernenden, adaptiven Organisationen zu entwickeln – mit unserem Beratungsansatz aus bewährtem Lean Management, neuen agilen Methoden und einem starken Fokus auf Veränderungen der Führungskultur.“



Die Unternehmensberatung aus dem Großraum Stuttgart hat sich ebenso wie viele seiner Kunden in den vergangenen Jahren selbst einem Wandel unterzogen: von einer einst klassischen Lean-Management-Beratung hin zu einem internationalen Consultinghaus mit Tochterunternehmen wie Staufen Digital Neonex, einem Experten für Digitale Transformation, und Staufen Quality Engineers (S.QE) als Spezialist für Qualitätsmanagement und Data Analytics.



„Vor allem aber ist es uns gelungen, Lean Management nicht nur als Methode, sondern als Kultur in die Unternehmen zu tragen. Als Kultur, die ein neues Führungsverständnis etabliert, das Werte lebt und Fehler zulässt, um aus ihnen zu lernen. Eine Kultur, die es dem Unternehmen als Ganzes erlaubt, sich auf das Neue einzulassen“, so der Staufen-Vorstand. „Nachhaltige Veränderungen statt kurzfristige Strohfeuer, das kennzeichnet unsere Beratungsphilosophie.“



BestPractice Day 2018



Der führende Lean-Management-Kongress in Europa



Die Spielregeln haben sich geändert. Wer in Führung bleiben oder gehen will, muss sich bewegen! Der BestPractice Day vom 03. bis 04. Juli 2018 in Darmstadt steht daher in diesem Jahr unter dem Leitmotto „Lernen. Führen. Wandel gestalten.“ Erleben Sie Vorträge von Führungspersönlichkeiten, die die Zukunft ihrer Unternehmen aktiv und entschlossen gestalten. Mit jährlich mehr als 350 Teilnehmern hat sich der BestPractice Day als Treffpunkt für Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Wissenschaft etabliert.



Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter:

http://www.best-practice-day.com

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren