Im W Barcelona wird es nie langweilig: Das Kulthotel schließt die Renovierung aller Zimmer und Suiten ab und eröffnet Europas erste W Sound Suite

- Ganz im Einklang mit der einzigartigen Lage und dem spektakulären Blick auf das Mittelmeer wurden alle 473 Zimmer und Suiten neu gestaltet

- Die W Sound Suite, ein privates Musikstudio für Künstler und Hotelgäste ist ein Inspirationsraum zum Komponieren, Aufnehmen, Mixen und Relaxen



Das W Barcelona, das legendäre Flaggschiff der zu Marriott International gehörenden W Hotels, hat alle 473 Gästezimmer und Suiten im Wert von mehreren Millionen Euro neu gestaltet. Das innovative Design spiegelt die pulsierende Energie des Hotels sowie die einzigartige Lage direkt an der Strandpromenade des quirligen Viertels Barceloneta wider. Federführend für die Gestaltung waren das renommierte, eigene Designteam von W Hotels Worldwide in Zusammenarbeit mit Bowler James Brindley aus London. Ein weiterer neuer Höhepunkt: die Eröffnung der ersten W Sound Suite in Europa. Das W eigene Musikstudio, von dem es nun vier auf der Welt gibt, kann von professionellen Künstlern, Studiomusikern und Produzenten als auch von allen weiteren Hotelgästen gebucht werden.



„Seit der Eröffnung 2009 ist das W Barcelona für sein innovatives Design bekannt“, sagt Anthony Ingham, Global Brand Leader von W Hotels Worldwide. „Die Fertigstellung dieser mehrere Millionen Euro umfassenden Renovierung stellt sicher, dass dieses spektakuläre Hotel mit seiner avantgardistischen Inneneinrichtung und der einzigartigen Erlebniswelt für seine Gäste weiterhin Marktführer bleiben wird.“



Von Anbeginn an gilt das Hotel als eine der markantesten Sehenswürdigkeiten an der Küste Barcelonas. Unverwechselbar aufgrund der kultigen Segelform und der atemberaubenden Aussicht auf das Meer, mischt das Hotel die Hotelszene Barcelonas nach wie vor auf und setzt stets neue Maßstäbe. Mit den regelmäßig stattfindenden Mode-Events, Partys, den Produktpräsentationen und den hochkarätigen Gästen hat es das W Barcelona geschafft, bei Einheimischen und internationalen Jetsettern gleichermaßen einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.



Ein Zusammenspiel von Stadt und Meer



Das neue Zimmerdesign spiegelt urbane als auch mediterrane Elemente wider – angelehnt an den spektakulären Ausblick aus den Zimmern und Suiten. Die Farbpalette ist bestimmt durch die Blautöne des Meeres und wird durchsetzt mit aufblitzendem Weiß, Türkis und Gold-Rosé, um das durch die raumhohen Fenster einfallende Licht und den Ausblick zu unterstreichen. Die Teppiche reflektieren eine Art Unterwasser-Camouflage und vermitteln auf verspielte Weise einen Eindruck vom Meeresboden.



In Anspielung an Barcelonas beliebte Gastro-Szene erinnert die modular gestaltete Möblierung des Sitz- und Wohnbereichs an die spanische Tapas-Kultur: kleine Elemente, darunter elegante Tische und Stühle mit Pendelleuchten schaffen ein attraktives Ganzes. Das innovative Lichtdesign unterstreicht den Wechsel von Tag zu Nacht und lässt an den Wänden das Flächenraster der Stadt aufblitzen. Ein Blickfang sind auch die auffälligen Kissen mit modernen Abbildungen von Persönlichkeiten aus Barcelona, darunter etwa Gaudí, Dalí oder die Heilige Eulalia.



Neben der neuen Raumgestaltung wurden alle Zimmer mit neuen Nespresso-Kaffeemaschinen und Teezubehör sowie einem 49-Zoll-Flachbildfernseher und einem Bluetooth-Sound-System von Bose ausgestattet. Nach wie vor erwarten die Gäste die beliebten W Produkte, wie die Bliss Spa Pflegelinie, das exklusive W Bett, High-Speed-Internet-Anschluss und natürlich der legendäre Whatever/Whenever Service, mit alle geäußerten Wünsche wie und wann auch immer erfüllt werden.



Eat. Sleep. Record. Repeat.



Nach dem erfolgreichen Launch der W Sound Suite im W Bali, im W Seattle und dem W Hollywood macht das W Barcelona durch die Eröffnung Europas erster W Sound Suite dem Ruf der Stadt als eine der innovativsten Musikmetropolen alle Ehre. In Partnerschaft mit Coca-Cola ermöglicht dieses private Musikstudio nicht nur Künstlern, Studiomusikern und Produzenten sondern auch den Hotelgästen unterwegs professionelle Aufnahmen. Der Hauptmischraum der W Sound Suite im W Barcelona verfügt über eine Sprech- und Gesangskabine und eine Lounge, in der es reichlich Platz für Künstler und deren Entourage gibt. Das W Barcelona wird in diesem Raum, der auch ideal geeignet für kreative Brainstormings ist, private Kurse unter der Leitung des eigenen Musikkurators und exklusive Aufnahme-Sessions anbieten.



Die maßgebliche Idee der W Sound Suite ist Ws Music Director North America, DJ White Shadow, zu verdanken. Der in Chicago ansässige Musikproduzent ist vor allem für seine Arbeit mit Lady Gaga bekannt. Er arbeitete eng mit W Hotels zusammen, um das beste Sound-Equipment und Studio-Design zusammenzustellen. Die W Sound Suite im W Barcelona ist mit modernster Studiotechnik ausgestattet und bietet professionelle Standards in stilvollen, komfortablen und schallgedämpften Räumlichkeiten. Für die technische Ausstattung des Raums arbeitete W Hotels mit dem Branchenführer Native Instruments zusammen, der unter anderem die jüngste Generation der weltweit führenden Instrument- und Effektsammlung (Komplete 11), ein Keyboard nach neuestem Technikstand (Komplete Kontrol S-Serie), das bahnbrechende Musik-Produktionssystem für taktiles, kreatives Beatmaking inklusive umfassender Sound-Library (Maschine), das rund um den Globus von Hip-Hop Produzenten verwendet wird und ein All-in-One DJ-System (Traktor Kontrol S8) lieferte. W Hotels arbeitete auch mit der international renommierten Audiofirma Shure, die das Musikstudio mit SHR440 Kopfhörern X2u Mikrofonen, KSM32/SL Kondensatormikrofonen und BETA®181 Mikrofonen für ein ultimatives Aufnahmeerlebnis ausstattete.



„Barcelona eine atemberaubende Stadt, die für ihr Nachtleben, ihre Kultur und vor allem für ihre Musik bekannt ist“, sagt DJ White Shadow, Music Director North America, W Hotels Worldwide. „Die neueste W Sound Suite im W Barcelona ist der perfekte Ort, an dem internationale Künstler unterwegs ihre Aufnahmen machen können. Und auch Hotelgäste, die schon immer davon träumten, im Scheinwerferlicht zu stehen, können sie buchen.“



Der Launch der neuen W Sound Suite wird standesgemäß gefeiert. W Barcelonas Musikkurator PIEM hat gemeinsam mit lokalen Plattenlabeln und ausgewählten Nachwuchskünstlern eine neue Event-Reihe ins Leben gerufen. The Ground, das Elektro-Duo Florian Kruse und Hendrik Burkhard aus Berlin, stellten vergangenes Wochenende ihre unveröffentlichte EP bei einer privaten Studio-Performance vor.



Stilvoll feiern



Um das neue Zimmer-Design des W Barcelona gebührend zu feiern, ist das Kulthotel eine Partnerschaft mit dem international bekannten Künstler und Wandmaler Ricardo Cavolo eingegangen. Gemeinsam mit Muroexe, der spanischen Marke für alltagstaugliche und urbane Schuhe, hat er eine exklusive Sneaker-Kollektion in limitierter Auflage designt. Es ist leicht ersichtlich wo der Spanier die Inspiration für seine Sportschuh-Kollektion Ricardo Cavolo x W Barcelona gefunden hat: direkt am atemberaubenden Standort des Hotels, an der Mittelmeerküste. Dabei verwendet er durchgehend Designelemente wie Wellen, Palmen, Sonne und die Farbe Blau. Diese Elemente sind versetzt mit den für Cavolo typischen Symbolen, Feuer und Herzen. Die Sportschuhe sind für 150 Euro bei W-Barcelona.com/RCxW erhältlich.



Weitere Informationen über die Renovierung des W Barcelona unter: W-Barcelona.com/NeverBoring.



W Barcelona



Entworfen vom weltberühmten Star-Architekten Ricardo Bofill ist das W Barcelona ein idealer Ort für einen unvergesslichen Aufenthalt. Es liegt unmittelbar an der Strandpromenade der Barceloneta und verfügt über 473 Gästezimmer, darunter 67 Suiten, zwei WOW-Suiten und eine Extreme WOW-Suite, jeweils mit Panoramablick auf die Stadt und das Mittelmeer. W Barcelona bietet seinen Gästen eine beeindruckende Reihe von Sonderleistungen, darunter etwa das erste Bliss Spa Spaniens, in dem die Gäste entspannen und neue Energien tanken können, oder das von dem mit einem Michelin Stern ausgezeichneten und vom visionären katalanischen Küchenchef Carles Abellán geführte Restaurant BRAVO24.



Bowler James Brindleys Studio



Das Londoner Designstudi Bowler James Brindley ist stolz auf sein englisches Erbe und vereint eine auf Exzentrizität, Understatement und Witz beruhende Grundeinstellung. Alle Gesellschafter hatten Spitzenpositionen in der internationalen Interiordesign-Branche inne und verfügen über sehr unterschiedliche Fähigkeiten, die zusammengenommen für ein einzigartiges, frisches Ergebnis sorgen. Diese Vielfalt und Einstellung erwarten sie auch von ihren gleichgesinnten Designern und Architekten. Zu den Kunden von BJB Ltd zählen Hotelbetreiber, Entwickler von Elite-Wohnbauprojekten und Eigentümer von exklusiven Bars und Restaurants. www.bowlerjames.com



W Hotels



Mit einem mutigen Konzept und New York Citys pulsierender DNA im Fokus revolutioniert W Hotels die Hotelszene seit nunmehr 20 Jahren. Eröffnungen in den spannendsten Destinationen rund um den Globus sorgen dafür, dass W auf bestem Wege ist, das Portfolio bis 2020 auf 75 Hotels auszuweiten. Wo auch immer das kultige W Zeichen zu finden ist, verändert es die traditionelle Auffassung von Luxus und schafft besondere Erwartungen. W steht für große Lebensfreude und schürt bei den Gästen den Wunsch, den W Lifestyle aufzusaugen, ihn zu leben, immer und immer wieder. Das kreative Design, der legendäre Whatever/Whenever-Service und die pulsierenden Living Rooms – Ws Interpretation der klassischen Hotellobby – schaffen ein ganz besonderes Erlebnis, das oft kopiert, aber nie erreicht wurde. Ws innovatives, inspirierendes und energiegeladenes Konzept weckt bei den Gästen ein schier endloses Verlangen, die neuesten und kommenden Trends in der jeweiligen Destination zu entdecken; sie wollen mehr sehen, mehr erleben und länger bleiben. Die Element Hotels nehmen am preisgekrönten Bonusprogramm Starwood Preferred Guest® teil, bei dem Mitglieder auf members.marriott.com ihr Konto mit Marriott Rewards® und The Ritz Carlton Rewards® verknüpfen können und damit ihren Elitestatus abstimmen und unbegrenzt ihre gesammelten Punkte übertragen können. Weitere Informationen unter www.whotels.com, www.whotels.com/theangle sowie auf Twitter, Instagram und Facebook.



Marriott International



Marriott International Inc. (NASDAQ: MAR) ist die weltweit größte Hotelgesellschaft mit Sitz in Bethesda, Maryland/USA. Zu ihr gehören mehr als 6.000 Hotels in über 120 Ländern. Das Portfolio umfasst direkt und als Franchise betriebene Hotels sowie lizensierte Timeshare-Anlagen unter dem Dach 30 führender Marken: Bulgari Hotels and Resorts®, The Ritz-Carlton® und The Ritz-Carlton Reserve®, St. Regis®, W®, EDITION®, JW Marriott®, The Luxury Collection®, Marriott Hotels®, Westin®, Le Méridien®, Renaissance® Hotels, Sheraton®, Delta Hotels by MarriottSM, Marriott Executive Apartments®, Marriott Vacation Club®, Autograph Collection® Hotels, Tribute Portfolio™, Design Hotels™, Gaylord Hotels®, Courtyard®, Four Points® by Sheraton, SpringHill Suites®, Fairfield Inn & Suites®, Residence Inn®, TownePlace Suites®, AC Hotels by Marriott®, Aloft®, Element®, Moxy Hotels® und Protea Hotels by Marriott®. Zum Unternehmen gehört außerdem das preisgekrönte Bonusprogramm Marriott Rewards® inklusive The Ritz-Carlton Rewards® und Starwood Preferred Guest®. Weitere Informationen zu Marriott International sowie Reservierungen unter www.marriott.de. Weitere Informationen unter www.marriottnewscenter.com sowie auf Twitter unter @MarriottIntl.





