Hamburger Start-Up START-TO-MOVE bietet einzigaritge Movement & Fitness Camps in Deutschland und Europa an

Wir alle freuen uns auf unseren Urlaub, um dem Alltag zu entfliehen und die Batterien wieder aufzuladen. Jedoch verbringen viele diesen mit Nichts-Tun. Das Optimum ist jedoch sich Aktiv und nicht sitzend im Urlaub zu erholen. Dieser Aufgabe stellt sich ganz intensiv das Start-Up Unternehmen START-TO-MOVE aus Hamburg, deren Movement & Fitness Camps genau diesen Ansatz bieten. Körperliche und geistige Bewegung gepaart mit genügend Auszeiten, um zu entspannen und sich besser zu fühlen. Urlaub ganz neu definiert und ganz im Trend.



Das Hamburger Unternehmen bietet für das Jahr 2019 insgesamt 7 Sportcamps in Deutschland und Europa an. Alle START-TO-MOVE Camps finden an wunderschönen Orten in absoluter Urlaubsatmosphäre statt. Die Camps bieten neben der Unterbringung und Vollverpflegung, tägliche Trainingseinheiten und ein umfangreiches Aktitiväten-programm an. Bei fast allen Camps werden vom eigenen Koch vor Ort täglich die Mahlzeiten frisch und gesund zubereitet, von Fleisch bis Vegan.



Das erste START-TO-MOVE Camp findet im Januar 2019 auf der Insel Gran Canaria statt. Vom 20.01.-26.01. dürfen max. 16 Teilnehmer in einem exklusiv zur Verfügung gestellten umweltziertifizierten Resort tranieren. Der eigene Koch reist natürlich mit.



Highlights für das Jahr 2019 sind 2 einzigaritige Camps in Europa. Vom 03.-09. August bietet das Unternehmen ein Fitness & Wakeboarden Camp in Palanga/Litauen an. Hier können die Teilnehmer zusätzlich das Wakeboarden auf einer der modernsten Anlagen in Europa in traumhafter Umgebung lernen.



Genau so einzigartig ist das Camp vom 21.09.-28.09. in Portugal. Hier werden alle 12 Teilnehmer an einer der besten Spots in Europa das Surfen erlernen und optimal durch Bewegungstraining vorbereitet. Die Unterbringung erfolgt in luxuriösen Zelten, die START-TO-MOVE exklusiv zur Verfügung stehen.



Auch bietet der Veranstalter Movement & Fitness Camps über das Wochenende in Deutschland für 2019 an. Die Camps finden in Horn-Bad Meinberg in NRW, am Lychener See in Brandenburg und in Panker-Darry in Schleswig-Holstein statt.



Alle START-TO-MOVE Camps können jetzt schon online unter http://www.start-to-move.camp gebucht werden.

