Pressemitteilung

Neue Stars im Talent-Pool von Star Stable

Das erfolgreiche Computerspiel Star Stable Online aus Schweden vergrößert seine musikalische Bandbreite mit der Rockband The Miscreants. Zusammen mit den vier jungen Musikerinnen hinter The Miscreants will Star Stable die Musik- und IT-Branche durch starke weibliche Präsenz nachhaltig prägen und verändern.



„Das ist aber erst der Anfang! Es ist unser Ziel, die führende Plattform für kreative Mädchen zu werden, die Abenteuer, Spiele und Musik lieben“, sagt Taina Malén, Chief Business Development Officer (CBDO) bei Star Stable Entertainment AB.



Star Stable ist das am schnellsten wachsende Pferde- und Abenteuerspiel der Welt mit monatlich über einer halben Million aktiven Spielerinnen und Spielern. Im vergangenen Jahr erweiterte das Unternehmen seinen Fokus auf Musik, um mehr Touchpoints zu schaffen: Anfang 2019 startete Star Stable Entertainment die neue Ausrichtung mit der Veröffentlichung einer ersten EP. Diese wurde von Star Stables Musikabteilung produziert und steht in Verbindung zu einem der beliebtesten Charaktere im Spiel, Soulrider Lisa Peterson.



„Musik ist zentraler Lebensmittelpunkt unserer Spielerinnen und Spieler. Sie in das Star Stable-Erlebnis zu integrieren gibt uns die Möglichkeit, die Beziehung zwischen Spielerinnen und der Marke Star Stable zu nähren und zu festigen. Zusätzlich ermöglicht es uns, ein neues Publikum auf anderen Kanälen zu erreichen“, erklärt Taina Malén.



Drei weitere Musikprojekte mit neuen Artisten sind für dieses Jahr bereits in Planung. Die Rockband The Miscreants ist als erstes an der Reihe. Ihr Material wird im Laufe des Sommers innerhalb des Spieles veröffentlicht. Die erste EP „In It To Win It“ erscheint im August und wird auf Spotify, Apple Music und weiteren digitalen Streaming-Plattformen verfügbar sein.



Die starken Frauen hinter The Miscreants



Hinter The Miscreants steht die mit Awards ausgezeichnete Band Browsing Collection aus Skövde, Schweden. Die Band hat sich durch zehn Jahre harte Arbeit bereits in der schwedischen und international Musikszene etabliert und geht unter Anderem in Südkorea, den Niederlanden und England auf Tour.



„The Miscreants sind unglaublich cool und talentiert. Sie zeigen, welches Potenzial und welche Kreativität in Mädchen und jungen Frauen steckt - so auch in unseren Spielerinnen und Spielern, für die The Miscreants große Vorbilder sind“, sagt Taina Malén.



„Als wir unsere Band vor über zehn Jahren gründeten, waren wir gerade mal zwischen 11 und 15 Jahren alt. Wir mussten wirklich hart arbeiten, um in einer Industrie und einem Genre, die immer noch männerdominiert sind, Gehör zu finden. Jetzt wollen wir zur Neuausrichtung der Musikbranche beitragen und Vorbilder für kreative, junge Mädchen sein“, sagt Moa Lenngren, Gitarristin von Browsing Collection, die heute zusammen mit den anderen Bandmitgliedern Mimi Brander (Gesang und Gitarre), Nora Lenngren (Bass) und Carro Karlsson (Schlagzeug) in Kollaboration mit dem Sweden Rock Festival ein Musik Camp für junge Mädchen veranstaltet. Im April 2019 gewannen Browsing Collection dafür die Auszeichnung „Best Youth Initiative“ beim Framtidens Musikpris 2019 (Zukunfts-Musik-Preis 2019), der von dem schwedischen Landesverband Young Musicians und der schwedischen Urheberrechtsorganisation Stim gegründet wurde.



„Wir teilen die Werte von Star Stable und sehen dies als eine riesige Chance, ein neues Publikum zu erreichen und der Zielgruppe im Spiel zu zeigen, dass es möglich ist, seine eigenen Träume zu verwirklichen“, sagt Moa Lenngren.

